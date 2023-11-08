«Но тебе его дают, отправляют ждать три дня (так написано в инструкции) и после меняют антибиотик. Напомню, острый цистит — это чувство дикой боли и стекловаты, когда мочишься. Три дня в острый период с лекарством, которое не работает, — ад, — говорит нефролог. — Но за рубежом строго соблюдают протокол . В этом есть и плюсы: врач не может выписать вам черт знает что с пометкой „индивидуальный протокол“».