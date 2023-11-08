Бывало, сидя в очереди к терапевту в районной поликлинике, чего только не наслушаешься про российскую медицину. Да, есть свои минусы. И да, в глубинке с медпомощью все куда хуже, чем в крупных городах.
Но чтобы понять все плюсы отечественного здравоохранения, давайте посмотрим, как лечат людей в других странах. Причем не глазами обывателя, которому не повезло попасть к плохому специалисту, а глазами врача, практикующего за границей.
Нефролог, диетолог, практикующий врач в государственных больницах
«За рубежом нет понятия „врач на дом“, здесь нельзя вызвать доктора даже ребенку, — рассказывает нефролог Дарья Садовская. — Во многих странах нет даже скорой или, как в Сингапуре, на скорой помощи не работают врачи».
По словам Дарьи Садовской, за границей к пациентам подход единый: все, как прописано в инструкции, и ни шагу в сторону. Вот, к примеру, случился у пациента острый цистит. Пошел к сингапурскому врачу. Тот прописал антибиотик. Однако это уже не первый цистит, и выписанный антибиотик не помогает.
«Но тебе его дают, отправляют ждать три дня (так написано в инструкции) и после меняют антибиотик. Напомню, острый цистит — это чувство дикой боли и стекловаты, когда мочишься. Три дня в острый период с лекарством, которое не работает, — ад, — говорит нефролог. — Но за рубежом строго соблюдают протокол. В этом есть и плюсы: врач не может выписать вам черт знает что с пометкой „индивидуальный протокол“».
Провериться для галочки, чтобы подстраховаться, в зарубежных больницах также не получится. Раз ничего не болит, нечего и по врачам ходить. Так что российские профосмотры и диспансеризация для иностранца явно будут в диковинку.
«Невозможно пойти и сдать анализы для профилактики, нет лабораторий, которые принимают без назначения. От этого ты реально начинаешь меньше ходить по врачам, но попасть к узкому специалисту — очень долгая история», — говорит Садовская.
Не хочется ждать — лечитесь платно, скажут некоторые. Вот только цены на платные услуги в том же Сингапуре просто космические. Как вам прием врача за месячную зарплату? Или обследование по цене поддержанной машины?
«Платные приемы без страховки — роскошь, — рассказывает врач. — Колоноскопия — от 400 тысяч рублей, гинеколог — от 40 тысяч рублей за прием. Плюс ждать, даже если платно, скорее всего, придется».
Зато врачам за рубежом работать хорошо.
«Не могу сказать, что в странах СНГ повсеместная дедовщина, но в Сингапуре никто не может даже попросить ординатора остаться на несколько дополнительных часов, взять на себя не свою работу. А если молодой специалист что-то не знает, никто не будет выражать негативные эмоции или повышать голос. Вежливо разжуют материал или просто скажут: „Иди читай“», — рассказывает врач.
Правда, чтобы стать врачом за границей, придется выложить целое состояние.
«Обучение платное, очень дорогое. Пять миллионов рублей — год медицинского в Сингапуре. Стать врачом — от 25 миллионов рублей», — приводит цены Садовская.
Впрочем, есть в этом и плюс. Когда выкладываешь такие деньги за обучение, просиживать штаны в университете уже не будешь.
«Все берут кредиты, от этого учатся лучше. Гораздо меньше случайных людей в медицинском», — говорит врач.