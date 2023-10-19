Гинеколог Уланкина объяснила, как в холода избежать цистита и пиелонефрита

Многие считают, что основа проблемы — это переохлаждение и если не замерзать, то и проблем с мочевым пузырем или почками не будет. Но дело не в температуре, а в активности патогенных микроорганизмов. Они могут «работать» в разных условиях, переохлаждение — это один из факторов, который временно снижает силу иммунной системы, что способствует активизации условно-патогенной флоры. Но и без переохлаждения, на фоне постоянных стрессов, тяжелого течения ОРВИ или гриппа, вполне возможно обострение хронического процесса или же развитие острого . Вирусные инфекции могут временно отвлекать иммунную систему на себя, а патогенные бактерии в это время размножаются в мочевом пузыре».