Профессор Драпкина перечислила неочевидные признаки, что почки скоро могут отказать

Хроническая болезнь почек, которая на последней стадии лечится только диализом и пересадкой органа, на 12-м месте в списке самых опасных смертельных заболеваний. От нее каждый год умирает больше миллиона человек. В целом, по статистике, у каждого десятого человека на планете диагностируют те или иные болезни почек, и цифра продолжает расти.
Кстати, это факт: стоимость лечения почечной недостаточности (сейчас чаще ее называют хронической болезнью почек — ХБП) дороже терапии рака молочной железы, легких, толстой кишки и кожи, вместе взятых.
Профессор, врач-терапевт Оксана Драпкина назвала главную причину развития ХБП, ее признаки и объяснила, как снизить риск развития болезни.
Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессорЛичный сайт
«При хронической болезни почек нарушаются функции важнейшего парного органа — это выделение с мочой отходов метаболизма, регулировка артериального давления, выделение гормонов, стимуляция выработки эритроцитов и активация витамина D», —
Симптомы сбоев в работе почек
Постоянная усталость, головокружение, одышка, зябкость, проблемы с мышлением.
Почки выделяют меньше гормона эритропоэтина, который заставляет костный мозг производить переносящие кислород эритроциты. Развивается так называемая анемия хронических заболеваний.
Ощущение зуда или покалывания кожи, изменение вкуса еды, неприятный запах изо рта, тошнота и рвота. Почки удаляют такие токсичные продукты как мочевина, креатинин и фосфаты. При снижении функции почек эти вещества накапливаются и медленно отравляют организм.
Нарушение ритма сердца и мышечные боли из-за повышенного уровня калия в крови.
Отеки лица, ног и рук вызваны неспособностью почек вывести лишнюю жидкость.
Пенистая моча. При повреждении клубочков начинают активно выводиться белки, что приводит к появлению пены на поверхности мочи.
«Другие признаки хронической болезни почек — повышение артериального давления, нарушение сна, снижение иммунитета, полового влечения, повышенная ломкость костей, потеря веса», — предупреждает врач Драпкина.
Причины болезни почек
«В четырех случаях из десяти причина развития хронической болезни почек — это сахарный диабет, — объясняет эксперт. — Так происходит потому, что высокий уровень глюкозы повреждает сосуды почек».
После диабетиков рискуют получить проблемы с почками гипертоники. Причем получается замкнутый круг: постоянно повышенное давление у человека повреждает почки, а заболевания почек провоцируют гипертонию.
«Хроническая болезнь почек ускоряет также развитие сердечно-сосудистых заболеваний и утяжеляет их течение. В медицине есть даже такой термин, как „кардиоренальный синдром“, — продолжает Оксана Драпкина. — Подсчитано, что около 8% всех смертей от заболеваний сердца были связаны с болезнями почек».
Также болезни почек может вызвать высокий уровень холестерина крови, гломерулонефрит, пиелонефрит, аденома простаты, поликистоз почек и длительный прием некоторых препаратов: антибиотиков, нестероидных противовоспалительных средств, препаратов лития и других.
Как защитить себя: советы профессора
Ведите здоровый образ жизни — ешьте много фруктов и овощей, поменьше соли, сахара и животных жиров. Включайте в режим дня физическую активность, не менее 30 минут в день.
Выпивайте не менее 1,5-2 литров чистой воды в день.
Откажитесь от употребления алкоголя и бросайте курить.
Старайтесь не поправляться. Ожирение увеличивает риск развития диабета и гипертонии, а они провоцируют сбой в работе почек.
Регулярно проверяйте и контролируйте уровень своего артериального давления, глюкозы и холестерина крови.
Следуйте инструкции при использовании безрецептурных обезболивающих препаратов. Их бесконтрольное использование может привести к повреждению почек.