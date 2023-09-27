Профессор Драпкина перечислила неочевидные признаки, что почки скоро могут отказать

Хроническая болезнь почек, которая на последней стадии лечится только диализом и пересадкой органа, на 12-м месте в списке самых опасных смертельных заболеваний. От нее каждый год умирает больше миллиона человек. В целом, по статистике, у каждого десятого человека на планете диагностируют те или иные болезни почек , и цифра продолжает расти.