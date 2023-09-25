«Забудьте эту чушь про еду»: врач объяснила, что на самом деле поможет жить дольше

Многие уверены, что секрет долголетия в правильном питании, активном образе жизни и соблюдении принципов ЗОЖ в целом. Врач из Джорджии скептично относится к таким утверждениям. По ее словам, ключ к вечной молодости всего в четырех привычках.
«Все ищут этот пресловутый источник молодости, рассказывают о привычках долгожителей из „голубых зон“, о правильном питании, —
Доктор медицинских наук, врач-офтальмолог из Джорджии, США, эксперт по заболеваниям сетчатки глаза
«Я врач, хирург по удалению катаракты, и многое знаю о старении, поскольку принимаю сорок с лишним пациентов в день, — говорит Лорен. — Есть люди, которые на самом деле почти не старятся. Я поняла, в чем их секрет».
Заведите сад
«Занятия садом, даже если это цветы или зелень на подоконнике в квартире, нужны не для того, чтобы там что-то вырастить и съесть. Это план на будущее. Человек вкладывает свои усилия в плоды, которые получит позже, — рассказала 43-летняя Лорен Янси. — Это та забота, которая дает желание жить, рост и оптимизм».
И это хобби отличается от других: именно оно требует соблюдения графика, который нельзя менять, ведь в саду никак не отложить дела на потом.
«Я верю, в том, чтобы держать руки в земле, есть что-то исцеляющее для души», — уверена врач.
Заботьтесь о себе
«Постоянно думая о муже, детях, внуках, родственниках, домашних делах, мы забываем о себе, — продолжает эксперт. — Перестаньте отказываться от своих потребностей, своего здоровья, чтобы позаботиться о других. Прекратите быть „смотрителем“, не делайте своим ежедневным хобби „угождать чужим потребностям“. Важно думать и о себе. Каждый день!»
Спорт — да, но не только ходьба
Ведение активного образа жизни считается одним из верных способов прожить дольше. Янси уверена, что физическая нагрузка должна быть определенной.
«Поднимайте тяжести, — советует врач. — Доказано, что это увеличивает плотность костей. Без фанатизма, но правда — берите в руки условные „железки“ и сохраняйте свои кости здоровыми».
Медик отмечает, что под тяжестями она не подразумевает многокилограммовые гири и штанги. Достаточно лишь небольшого утяжеления — делать упражнения с гантелями или хотя бы носить нетяжелый рюкзак во время прогулки. Это уже будет считаться силовой тренировкой.
Не спешите на пенсию
«Пенсия, безделье — это смертный приговор, — уверена врач Янси. — У вас всегда должна быть карьера или, как альтернатива, хобби, требующее приложение умственных усилий. Иначе вы просто нырнете в пике, пойдете под откос: мозг потеряет тонус, страдать будут когнитивные функции».
Если в вашей жизни нет умственных нагрузок, а есть только телевизор с «говорящими головами», которые выдают готовые формулировки и решения, да еще редкие обеды с родными и друзьями, этого недостаточно, чтобы стимулировать жизненный тонус и сохранять психическое и физическое здоровье.