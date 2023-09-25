«Забудьте эту чушь про еду»: врач объяснила, что на самом деле поможет жить дольше

«Занятия садом, даже если это цветы или зелень на подоконнике в квартире, нужны не для того, чтобы там что-то вырастить и съесть. Это план на будущее. Человек вкладывает свои усилия в плоды, которые получит позже, — рассказала 43-летняя Лорен Янси. — Это та забота, которая дает желание жить, рост и оптимизм».