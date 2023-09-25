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«Забудьте эту чушь про еду»: врач объяснила, что на самом деле поможет жить дольше

Врач объяснила, что секрет молодости далеко не только в правильном питании. По ее словам, прожить дольше помогут всего четыре привычки, о которых многие даже не задумываются.

25 сентября 20231
долгожители
Источник:
iStockphoto

Многие уверены, что секрет долголетия в правильном питании, активном образе жизни и соблюдении принципов ЗОЖ в целом. Врач из Джорджии скептично относится к таким утверждениям. По ее словам, ключ к вечной молодости всего в четырех привычках.

«Все ищут этот пресловутый источник молодости, рассказывают о привычках долгожителей из „голубых зон“, о правильном питании,  — заявила она в соцсетях своим подписчикам, пишет издание The New York Post. — Но я не буду повторять набившую всем оскомину чушь. Есть то, о чем вы даже не задумывались».

Лорен В. Янси
Медицина

Доктор медицинских наук, врач-офтальмолог из Джорджии, США, эксперт по заболеваниям сетчатки глаза

«Я врач, хирург по удалению катаракты, и многое знаю о старении, поскольку принимаю сорок с лишним пациентов в день, — говорит Лорен. — Есть люди, которые на самом деле почти не старятся. Я поняла, в чем их секрет».

Заведите сад

«Занятия садом, даже если это цветы или зелень на подоконнике в квартире, нужны не для того, чтобы там что-то вырастить и съесть. Это план на будущее. Человек вкладывает свои усилия в плоды, которые получит позже, — рассказала 43-летняя Лорен Янси. — Это та забота, которая дает желание жить, рост и оптимизм».

И это хобби отличается от других: именно оно требует соблюдения графика, который нельзя менять, ведь в саду никак не отложить дела на потом.

«Я верю, в том, чтобы держать руки в земле, есть что-то исцеляющее для души», — уверена врач.

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Заботьтесь о себе

«Постоянно думая о муже, детях, внуках, родственниках, домашних делах, мы забываем о себе, — продолжает эксперт. — Перестаньте отказываться от своих потребностей, своего здоровья, чтобы позаботиться о других. Прекратите быть „смотрителем“, не делайте своим ежедневным хобби „угождать чужим потребностям“. Важно думать и о себе. Каждый день!»

Спорт — да, но не только ходьба

Ведение активного образа жизни считается одним из верных способов прожить дольше. Янси уверена, что физическая нагрузка должна быть определенной.

«Поднимайте тяжести, — советует врач. — Доказано, что это увеличивает плотность костей. Без фанатизма, но правда — берите в руки условные „железки“ и сохраняйте свои кости здоровыми».

Медик отмечает, что под тяжестями она не подразумевает многокилограммовые гири и штанги. Достаточно лишь небольшого утяжеления — делать упражнения с гантелями или хотя бы носить нетяжелый рюкзак во время прогулки. Это уже будет считаться силовой тренировкой.

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Не спешите на пенсию

«Пенсия, безделье — это смертный приговор, — уверена врач Янси. — У вас всегда должна быть карьера или, как альтернатива, хобби, требующее приложение умственных усилий. Иначе вы просто нырнете в пике, пойдете под откос: мозг потеряет тонус, страдать будут когнитивные функции».

Если в вашей жизни нет умственных нагрузок, а есть только телевизор с «говорящими головами», которые выдают готовые формулировки и решения, да еще редкие обеды с родными и друзьями, этого недостаточно, чтобы стимулировать жизненный тонус и сохранять психическое и физическое здоровье.

Автор текста:Анна Майская
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