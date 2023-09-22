Долгожителями считают людей, которым исполнилось уже больше 90 лет. Особенный восторг и восхищение вызывают те старцы, кто к 100-летнему юбилею сохранил ясный ум, твердую память и остается физически активным. Как же эти люди смогли прожить до глубокой старости? Над вопросом уже давно бьются ученые, изучая особенности людей-долгожителей.
Но самый простой способ очевиден — спросить у самих суперстариков, в чем же секрет долголетия. Только вот применять советы долгожителей не стоит. Это не имеет никакого смысла и не позволит вам умереть как можно позже. Так считает врач Петр Срамек, руководитель одной из частных медицинских клиник.
«Им не надо вести правильный образ жизни»
«Да, истории и советы долгожителей слушать интересно, но использовать их в качестве руководства к действию бессмысленно, —
Таким людям совершенно необязательно вести правильный образ жизни. Они просто исключение из правил, считает эксперт.
«Они могут пить алкоголь, не заниматься спортом или даже смолить сигареты до самой старости и дожить до ста лет, имея вполне сносное здоровье. Это исключение. И поэтому нет смысла „прикладывать“ к себе их образ жизни в качестве примера и способа добраться как минимум до столетнего рубежа», — уверен Петр Срамек.
Не поможет и позитивный настрой
Принципиально не добавит лет жизни и позитивный настрой, о котором часто говорят те, кто отметил 100-летний юбилей. По крайней мере, роль его сильно преувеличена. Ранее об этом рассказал профессор психологии Дэвид Уотсон.
По его словам, гораздо важнее другие качества характера — добросовестность и осторожность — то, насколько человек организован и дисциплинирован. Например, совершенно точно позволит человеку жить дольше умение вовремя остановиться и принять меры, если он вдруг начинает вредить себе — во всех смыслах.
Эксперты сходятся во мнении, что формула долгой жизни, скорее всего, не известна никому, кто ее прожил.
Ученые ищут ответ
Тем не менее исследователи продолжают стараться разобраться, в чем же отличительные особенности долгожителей.
Так, диетологи изучают принципы питания пожилых людей, биологи объясняют, чем отличается кишечник долгожителей, а еще ученые нашли поломку в генах, которая делает людей долгожителями.