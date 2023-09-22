«Да, истории и советы долгожителей слушать интересно, но использовать их в качестве руководства к действию бессмысленно, — объяснил он изданию CNBC. — Дело в том, что все люди, которые доживают до ста лет, просто имеют правильные биомаркеры . Их особенность — в стечении определенных факторов, в том числе в наличии „генов долголетия“. Они не очень распространены — менее чем у 2% населения планеты».