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«Не слушайте советы долгожителей, это не поможет умереть позже» — мнение врача

Секреты долгожителей пытаются разгадать многие. Какие еда и привычки способствуют долголетию? Врач призывает не применять советы 100-летних в духе «как прожить дольше» в качестве руководства к действию. И вот почему.

22 сентября 2023
долгожители советы истории
Источник:
iStockphoto

Долгожителями считают людей, которым исполнилось уже больше 90 лет. Особенный восторг и восхищение вызывают те старцы, кто к 100-летнему юбилею сохранил ясный ум, твердую память и остается физически активным. Как же эти люди смогли прожить до глубокой старости? Над вопросом уже давно бьются ученые, изучая особенности людей-долгожителей.

Но самый простой способ очевиден — спросить у самих суперстариков, в чем же секрет долголетия. Только вот применять советы долгожителей не стоит. Это не имеет никакого смысла и не позволит вам умереть как можно позже. Так считает врач Петр Срамек, руководитель одной из частных медицинских клиник.

«Им не надо вести правильный образ жизни»

«Да, истории и советы долгожителей слушать интересно, но использовать их в качестве руководства к действию бессмысленно, — объяснил он изданию CNBC. — Дело в том, что все люди, которые доживают до ста лет, просто имеют правильные биомаркеры. Их особенность — в стечении определенных факторов, в том числе в наличии „генов долголетия“. Они не очень распространены — менее чем у 2% населения планеты».

Таким людям совершенно необязательно вести правильный образ жизни. Они просто исключение из правил, считает эксперт.

«Они могут пить алкоголь, не заниматься спортом или даже смолить сигареты до самой старости и дожить до ста лет, имея вполне сносное здоровье. Это исключение. И поэтому нет смысла „прикладывать“ к себе их образ жизни в качестве примера и способа добраться как минимум до столетнего рубежа», — уверен Петр Срамек.

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Не поможет и позитивный настрой

Принципиально не добавит лет жизни и позитивный настрой, о котором часто говорят те, кто отметил 100-летний юбилей. По крайней мере, роль его сильно преувеличена. Ранее об этом рассказал профессор психологии Дэвид Уотсон.

По его словам, гораздо важнее другие качества характера — добросовестность и осторожность — то, насколько человек организован и дисциплинирован. Например, совершенно точно позволит человеку жить дольше умение вовремя остановиться и принять меры, если он вдруг начинает вредить себе — во всех смыслах.

Эксперты сходятся во мнении, что формула долгой жизни, скорее всего, не известна никому, кто ее прожил.

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Ученые ищут ответ

Тем не менее исследователи продолжают стараться разобраться, в чем же отличительные особенности долгожителей.

Так, диетологи изучают принципы питания пожилых людей, биологи объясняют, чем отличается кишечник долгожителей, а еще ученые нашли поломку в генах, которая делает людей долгожителями.

Автор текста:Анна Майская
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