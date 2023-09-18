«Дело не в позитивном настрое»: психолог назвал главную черту характера долгожителей

Многие уверены, что долго живут люди-оптимисты, у которых всегда все хорошо. Но психологи уверяют: дело не только в позитивном настрое. У долгожителей чаще обнаруживается одно общее качество характера.