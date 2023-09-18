«Дело не в позитивном настрое»: психолог назвал главную черту характера долгожителей

Свое долголетие многие дожившие до ста лет и правда объясняют своим позитивным настроем, легким характером и оптимистичным взглядом на жизнь. Но психологи уверяют: дело не только в позитивном мышлении.
«Есть более глубокая связь между личностью и старением, — считает профессор психологии Дэвид Уотсон,
Большая пятерка
Известны пять качеств характера, которые определяют личность. Именно их выраженность расскажет максимально полно о человеке. Это:
экстраверсия (насколько человек коммуникабелен, жизнерадостен, инициативен, независим и готов к приключениям);
доброжелательность;
добросовестность (насколько человек организован);
невротизм (эмоциональная стабильность человека);
открытость, в том числе к новому опыту, творчеству.
Так, например, считается, что богачами, способными преумножать доходы, никогда не станут невротики — люди с неуравновешенным характером.
Черта долгожителя
Людей, которые доживают до глубокой старости, отличает одна черта характера из списка «большой пятерки», отмечает психолог Дэвид Уотсон. Это добросовестность, то есть то, насколько человек организован и дисциплинирован.
Вероятно, считает эксперт, это связано с тем, что люди с высокой степенью добросовестности лучше заботятся о себе: не пьют много алкоголя, выбирают более сбалансированную пищу, много двигаются, выполняют рекомендации врачей.
«Сознательные люди не делают глупостей, поэтому с ними случается меньше несчастных случаев, и они лучше заботятся о своем здоровье», — говорит психолог.
Хорошая новость
Психолог отмечает, что с возрастом человек может отрегулировать свой уровень добросовестности, если хочет прожить долго. Достаточно стать более осознанным, уметь адекватно оценивать себя, изменить образ жизни, стать более ответственным, сознательным — и шансы на долголетие повысятся.
К слову, психолог признает: позитивный настрой не стоит сбрасывать со счетов, особенно если речь идет о преодолении стрессовых ситуаций.
«Психологически здоровые люди восстанавливаются быстрее, — говорит Уотсон. — Они могут сказать себе: «Это не такая уж большая проблема» — и найдут способы вернуть себя в равновесное состояние.
Если вы ведете здоровый образ жизни и способны быстро оправиться от невзгод, это, по словам Уотсона, может способствовать более долгой и полноценной жизни.