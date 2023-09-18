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«Дело не в позитивном настрое»: психолог назвал главную черту характера долгожителей

Многие уверены, что долго живут люди-оптимисты, у которых всегда все хорошо. Но психологи уверяют: дело не только в позитивном настрое. У долгожителей чаще обнаруживается одно общее качество характера.

19 сентября 2023
долгожители черта характера
Источник:
iStockphoto

Свое долголетие многие дожившие до ста лет и правда объясняют своим позитивным настроем, легким характером и оптимистичным взглядом на жизнь. Но психологи уверяют: дело не только в позитивном мышлении.

«Есть более глубокая связь между личностью и старением, — считает профессор психологии Дэвид Уотсон, пишет издание CNBC. — Я думаю, что эффект позитива преувеличен. Есть другие черты характера человека, которые тесно связаны с долголетием».

Большая пятерка

Известны пять качеств характера, которые определяют личность. Именно их выраженность расскажет максимально полно о человеке. Это:

  • экстраверсия (насколько человек коммуникабелен, жизнерадостен, инициативен, независим и готов к приключениям);

  • доброжелательность;

  • добросовестность (насколько человек организован);

  • невротизм (эмоциональная стабильность человека); 

  • открытость, в том числе к новому опыту, творчеству.

Так, например, считается, что богачами, способными преумножать доходы, никогда не станут невротики — люди с неуравновешенным характером.

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Черта долгожителя

Людей, которые доживают до глубокой старости, отличает одна черта характера из списка «большой пятерки», отмечает психолог Дэвид Уотсон. Это добросовестность, то есть то, насколько человек организован и дисциплинирован.

Вероятно, считает эксперт, это связано с тем, что люди с высокой степенью добросовестности лучше заботятся о себе: не пьют много алкоголя, выбирают более сбалансированную пищу, много двигаются, выполняют рекомендации врачей.

«Сознательные люди не делают глупостей, поэтому с ними случается меньше несчастных случаев, и они лучше заботятся о своем здоровье», — говорит психолог.

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Хорошая новость

Психолог отмечает, что с возрастом человек может отрегулировать свой уровень добросовестности, если хочет прожить долго. Достаточно стать более осознанным, уметь адекватно оценивать себя, изменить образ жизни, стать более ответственным, сознательным — и шансы на долголетие повысятся.

К слову, психолог признает: позитивный настрой не стоит сбрасывать со счетов, особенно если речь идет о преодолении стрессовых ситуаций.

«Психологически здоровые люди восстанавливаются быстрее, — говорит Уотсон. — Они могут сказать себе: «Это не такая уж большая проблема» — и найдут способы вернуть себя в равновесное состояние.

Если вы ведете здоровый образ жизни и способны быстро оправиться от невзгод, это, по словам Уотсона, может способствовать более долгой и полноценной жизни. 

Автор текста:Анна Майская
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