Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Эффект миллиардера: эти черты характера могут сделать вас богачом

Какие личные качества и особенности характера человека говорят о том, что он точно будет состоятельным? Есть ли черты, объединяющие богачей? Выяснили психологи.

22 июня 20235
богатство деньги как заработать
Источник:
iStockphoto

Психологи Британии и Норвегии провели исследование: есть ли у людей, зарабатывающих большие деньги, имеющих недвижимость и сбережения, какие-то схожие черты характера. Для этого опросили несколько тысяч человек с разным уровнем дохода. Оказалось, в том, будет ли человек богат, явно прослеживается психологический фактор.

Тест «большой пятерки»

Участники эксперимента рассказали о своих доходах и ответили на вопросы базового теста, в котором оценивались пять основных характеристик личности. Эти качества действительно определяют наш характер:

  • экстраверсия (насколько человек коммуникабелен, жизнерадостен, инициативен, независим и готов к приключениям);

  • доброжелательность;

  • добросовестность (насколько человек организован);

  • невротизм (эмоциональная стабильность человека); 

  • открытость, в том числе к новому опыту, творчеству.

Участие в опросе приняли больше 3 тысяч человек, примерно поровну мужчины и женщины, в основном в возрасте от 31 до 50 лет. Большинство рассказали, что зарабатывают от 20 до 50 тысяч фунтов стерлингов в год (это от 2 до 5 миллионов в пересчете на рубли), 30% — от 50 до 75 тысяч и больше (6-8 миллионов рублей и более).

Читайте также

Невротики не станут богачами

«Добросовестность и ответственность — самые сильные личностные факторы, которые могут быть связаны с накоплением богатства, причем пол и образование фактически не имеют значения, — делают выводы ученые на основании результатов исследования. — Люди, умеющие планировать, организованные и трудолюбивые, имеют все шансы стать богачами. Именно это — психологические факторы, связанные с финансовой успешностью».

Еще один вывод ученых: экстраверсия хоть и связана с экономическим благополучием, но далеко не самое главное свойство характера богача. Но да, чем коммуникабельнее человек, тем больше шансов у него получить высокооплачиваемую работу.

И уж тем более нет среди богачей явных невротиков, отмечают исследователи.

«Возможно, потому, что неуравновешенный характер невротиков мешает им эффективно управлять капиталом», — резюмируют эксперты.

Читайте также

Богач-бедняк

Ранее психолог Виктория Дмитриева рассказала, почему у многих так и не получается стать богатыми. Например, мы можем ставить неправильные цели, постоянно откладывать «на потом», а еще недостаточно дисциплинированны или боимся ошибиться.

«Ведь многих людей еще со школы приучили: ошибка — это ужасно, стыдно, просто катастрофа и конец света! С такими установками кажется, что лучше уж ничего не делать, чем ошибиться», — говорит психолог.

Автор текста:Анна Майская
Материалы по теме
Психология