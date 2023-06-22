Эффект миллиардера: эти черты характера могут сделать вас богачом

Участие в опросе приняли больше 3 тысяч человек, примерно поровну мужчины и женщины, в основном в возрасте от 31 до 50 лет. Большинство рассказали, что зарабатывают от 20 до 50 тысяч фунтов стерлингов в год (это от 2 до 5 миллионов в пересчете на рубли), 30% — от 50 до 75 тысяч и больше (6-8 миллионов рублей и более).