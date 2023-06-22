Эффект миллиардера: эти черты характера могут сделать вас богачом

Психологи Британии и Норвегии провели исследование: есть ли у людей, зарабатывающих большие деньги, имеющих недвижимость и сбережения, какие-то схожие черты характера. Для этого опросили несколько тысяч человек с разным уровнем дохода. Оказалось, в том, будет ли человек богат, явно прослеживается психологический фактор.
Тест «большой пятерки»
Участники эксперимента рассказали о своих доходах и ответили на вопросы базового теста, в котором оценивались пять основных характеристик личности. Эти качества действительно определяют наш характер:
экстраверсия (насколько человек коммуникабелен, жизнерадостен, инициативен, независим и готов к приключениям);
доброжелательность;
добросовестность (насколько человек организован);
невротизм (эмоциональная стабильность человека);
открытость, в том числе к новому опыту, творчеству.
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Невротики не станут богачами
«Добросовестность и ответственность — самые сильные личностные факторы, которые могут быть связаны с накоплением богатства, причем пол и образование фактически не имеют значения, — делают выводы ученые на основании результатов исследования. — Люди, умеющие планировать, организованные и трудолюбивые, имеют все шансы стать богачами. Именно это — психологические факторы, связанные с финансовой успешностью».
Еще один вывод ученых: экстраверсия хоть и связана с экономическим благополучием, но далеко не самое главное свойство характера богача. Но да, чем коммуникабельнее человек, тем больше шансов у него получить высокооплачиваемую работу.
И уж тем более нет среди богачей явных невротиков, отмечают исследователи.
«Возможно, потому, что неуравновешенный характер невротиков мешает им эффективно управлять капиталом», — резюмируют эксперты.
Богач-бедняк
Ранее психолог Виктория Дмитриева рассказала, почему у многих так и не получается стать богатыми. Например, мы можем ставить неправильные цели, постоянно откладывать «на потом», а еще недостаточно дисциплинированны или боимся ошибиться.
«Ведь многих людей еще со школы приучили: ошибка — это ужасно, стыдно, просто катастрофа и конец света! С такими установками кажется, что лучше уж ничего не делать, чем ошибиться», — говорит психолог.