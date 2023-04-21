Бывает не только «черная»: психологи назвали 7 способов, как перестать завидовать

«Когда человек начинает испытывать зависть, важно не провалиться в это чувство, а разобраться в истинных причинах, которые его вызывают. Не нужно успех другого связывать с собственной неспособностью или тем, что «мне там уже ничего не светит». Успеха, богатства и удачи хватит на всех и всегда. Это не штучный товар, который выдают где-то в порядке живой очереди. Советский и российский психолог Евгений Ильин писал, что «у человека не возникает неосуществимых желаний. Наше сознание рационально, и если мы чему-то завидуем (читай: этого хотим), значит, у нас есть для этого ресурс», — объясняет психолог.