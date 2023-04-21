Бывает не только «черная»: психологи назвали 7 способов, как перестать завидовать

Если начать описывать зависть, скорее всего, мы будем говорить про злость, разочарование, обиду, досаду, несправедливость. По словам психолога Валерия Гута, в этом ключе она на самом деле действует разрушающе:
вызывает чувство неполноценности;
рушит самооценку;
заставляет разрывать отношения, чтобы скрыть свою «ущербность»;
приводит к апатии, депрессии;
может стать причиной проблем со здоровьем.
Психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта
«Нам с детства говорят: „Зависть — это плохое чувство“, напоминая, что даже в Библии его относят к грехам. В детском возрасте в нашем подсознании откладывается, что завидовать — плохо, неправильно и стыдно. Поэтому, став взрослыми, мы часто прячем это чувство где-то глубоко внутри, мысленно ругаем себя и не разрешаем завидовать. В это время зависть никуда не уходит. Она медленно разрушает нашу уверенность в себе и способствует накоплению внутренней злобы по отношению к другим людям», — объясняет Валерий Гут.
Интересно
Психолог рассказал о результатах двух исследований американских ученых, которые проводились в 2015 году. Так, они показали, что чаще всего завидуют молодые люди. При этом зависть они испытывают, как правило, к человеку такого же возраста и пола.
Психолог онлайн-платформы «Грань.рф» Юлия Кузнецова напоминает, что зависть часто идет рука об руку с агрессией, которая часто остается неосознаваемой, подавленной. А такая агрессия может накапливаться и приводить к эмоциональным нарушениям, доставлять человеку много страданий.
«В зависимости от личностных особенностей человека агрессия может быть направлена как на окружающих, так и на самого человека», — добавляет психолог.
Но есть и хорошее
По словам Валерия Гута, как любое отрицательное чувство для нашей психики, зависть тоже важна. Как страх, например, помогает избегать неприятностей, так зависть способна показать человеку, чего же он хочет на самом деле.
«По мнению ученых, именно зависть помогала нашим предкам социально развиваться и совершенствоваться. Поэтому завидовать — для человека абсолютно нормально и естественно. Это как лакмусовая бумажка, которая будет подсвечивать наши желания и мечты», — говорит наш эксперт.
Как перестать завидовать: 8 правил
Валерий Гут советует попробовать поменять свое отношение к зависти, чтобы начать использовать ее как мотиватор для изменений в собственной жизни.
«Когда человек начинает испытывать зависть, важно не провалиться в это чувство, а разобраться в истинных причинах, которые его вызывают. Не нужно успех другого связывать с собственной неспособностью или тем, что «мне там уже ничего не светит». Успеха, богатства и удачи хватит на всех и всегда. Это не штучный товар, который выдают где-то в порядке живой очереди. Советский и российский психолог Евгений Ильин писал, что «у человека не возникает неосуществимых желаний. Наше сознание рационально, и если мы чему-то завидуем (читай: этого хотим), значит, у нас есть для этого ресурс», — объясняет психолог.
По словам Валерия Гута, чтобы не стать завистливым человеком, важно придерживаться некоторых правил. Они помогут сохранить ваше психологическое здоровье и чувствовать себя сильной и самодостаточной личностью.
1. Примите: за себя и свою жизнь ответственны только вы сами
Вместо того чтобы постоянно сравнивать себя с другими и заниматься саморазрушением, лучше энергию зависти направить в русло саморазвития и самосовершенствования.
2. Держите фокус на себя, а не на других
Если вам что-то не нравится в другом человеке или вы завидуете чему-то, что есть у него, а не у вас, нужно разбираться в себе и собственных проекциях.
3. Любите себя и заботьтесь о себе
В каждом человеке есть свои достоинства, что-то уникальное и идентичное. Просто нужно каждый раз напоминать себе об этом и радовать себя в моменте тем, что приносит истинное удовольствие.
4. Занимайтесь тем, что доставляет радость
Это может быть спорт, какое-то хобби или небольшое увлечение. У человека, который занят собой, нет ни времени, ни желания распылять свою энергию на зависть и злость по отношению к другим.
5. Развивайте эмоциональный интеллект
Когда человек понимает эмоции свои и окружающих, разбирается в них, ему легче удерживать контроль над собственной жизнью. И даже отрицательные чувства не смогут сбить на пути к собственным мечтам и целям.
Юлия Кузнецова называет еще два способа противостоять зависти.
6. Отслеживайте моменты, когда чувствуете зависть
Определите, что это за ситуации, что происходит вокруг, кто вас окружает. Какие еще эмоции приходят? Какие мысли в голове? Как вы реагируете поведенчески?
Можно завести нечто вроде дневника, куда вы сможете все это записывать. На основании нескольких таких записей можно выделить искомый проблемный паттерн реагирования и выстроить план его изменения.
7. Не ругайте себя за зависть
И не пытайтесь с ней бороться насильно. Попробуйте воспринять ее не как проблему, а именно как сигнал. Часто осознанная борьба с нашими эмоциями только усиливает их.