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«Можете считать манифестом»: врач высказался о вопиющем поведении пациентов в поликлинике

Терапевт из Ижевска опубликовал своеобразный «манифест медработников». Он назвал три вещи, на которые чаще всего обращают внимание его коллеги во время приема. Именно они говорят о неуважении пациента к врачу.

17 сентября 202313
врач поликлиника
Источник:
iStockphoto

Пациенты могут многое рассказать о недостатках современной медицины и привести немало примеров «ненадлежащего» поведения врачей и медсестер. Любой, кто ходит в районную поликлинику, точно может вспомнить хоть одну историю, как ему отказали, не помогли, проявили неуважение.

О взаимной вежливости, которая должна присутствовать в общении между людьми, не устают напоминать и сами медики. Врач из Ижевска, ведущий прием в поликлинике, опубликовал своеобразный «манифест медицинских работников».

По его словам, есть три основных признака неуважения пациента к врачу, на которые обращают внимание абсолютно все его коллеги.

Марат Фаррахов
Медицина

Терапевт

Это говорит о неуважении

«Взаимные вежливость и уважение должны присутствовать в общении между каждым человеком. Здороваться, благодарить, помогать окружающим — это базовые понятия, которые ждешь от любого адекватного члена общества, — считает врач-терапевт, пульмонолог Марат Фаррахов. — Но иногда даже взрослые люди не догадываются об элементарных вещах. Можете считать это манифестом медицинских работников, потому что все коллеги, с которыми я общаюсь, обращают внимание на эти вещи».

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1. Опаздывают на прием

«Приезжайте немного раньше назначенного времени, за 10-15 минут до фактического времени записи. Очередь в регистратуре, оформление документов, поход в туалет — и вот от стандартного времени приема остаются скудные 10-15 минут. И если вы вдруг не можете приехать на прием, позвоните в регистратуру и отмените, пожалуйста, ваш прием заранее, чтобы могли записаться другие пациенты», — говорит врач.

2. Курят за две минуты до приема у врача

«Покурить на крыльце клиники и тут же зайти в кабинет к врачу, смердя выхлопными газами, нормально для некоторых курильщиков, — говорит Марат Фаррахов. — Нам же нужно дышать этой вонью, заглядывать в рот (бедные стоматологи) и измерять давление, которое точно будет завышенным. Затем нам приходится подолгу проветривать кабинет, чтобы не портить настроение следующим пациентам».

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3. Пользуются телефоном во время приема

«Я понимаю, что вы зарабатываете в телефоне по миллиону рублей в минуту. Но вы пришли к врачу решить вопросы о самом дорогом — вашем здоровье, — отмечает врач. — Некоторые люди продолжают пользоваться телефоном и даже разговаривают с кем-нибудь, одновременно общаясь со мной. На днях пациент продолжал набирать сообщение на телефоне с манжетой на руке, пока я измерял его давление. Это был первый раз, когда пришлось сказать взрослому человеку, что ему нужно убрать телефон. Я никогда не возражаю против ответа на срочный звонок, но переписка с подругой может подождать десять минут».

Доктор также рассказал и о совершенно вопиющих случаях на приеме.

«У нас даже периодически бывают пациенты с „чекушкой“, которые оставляют потом пустые бутылки в коридоре, — рассказал Марат Фаррахов. — Они пьют водку прямо в коридоре в очереди. Редко, но такое тоже было».

Автор текста:Анна Майская
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