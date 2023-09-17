«Можете считать манифестом»: врач высказался о вопиющем поведении пациентов в поликлинике

«Я понимаю, что вы зарабатываете в телефоне по миллиону рублей в минуту. Но вы пришли к врачу решить вопросы о самом дорогом — вашем здоровье, — отмечает врач. — Некоторые люди продолжают пользоваться телефоном и даже разговаривают с кем-нибудь, одновременно общаясь со мной. На днях пациент продолжал набирать сообщение на телефоне с манжетой на руке, пока я измерял его давление. Это был первый раз, когда пришлось сказать взрослому человеку, что ему нужно убрать телефон. Я никогда не возражаю против ответа на срочный звонок, но переписка с подругой может подождать десять минут».