Невролог Овсянникова объяснила, из-за каких сбоев в организме у нас постоянно плохое настроение

Как часто мы испытаем негативные эмоции и, как всегда, хотим решить все проблемы одной таблеткой! Но лучше воздействовать на причины. А для этого нужно их знать, объяснила в своем блоге врач-невролог Ксения Овсянникова.
Невролог, вегетолог, к.м.н., ассистент кафедры биохимии Казанского медуниверситетаЛичный сайт
Причины плохого настроения
У беременных и кормящих
«Это обычно дефициты — белка, железа, магния, витаминов В, йода в первую очередь, —
У тех, кто перенес ковид
«Нарушение состава микробиоты и повреждение кишечника, нейровоспаление, повышенный аммиак, дефицит витаминов В12, В6 и других из группы В, нарушение микроциркуляции из-за повреждения эндотелия и густой крови», — продолжает врач.
У пожилых людей
«Больной кишечник с нарушением состава микробиоты, нейровоспаление с исходом в нейродегенерацию, множественные дефициты, нарушения мозгового кровоснабжения (хроническая ишемия мозга после инсульта)», — говорит Ксения Овсянникова.
Если дошло до депрессии
Если возникает нежелание жить, депрессии, предобморочные состояния, жизнь — стресс, скорее всего, будут следующие причины: отсутствие отдыха, режима сна, дефицит В12, интоксикация аммиаком и внутричерепной застой, нейровоспаление. Грань с психиатрией — повышенный аммиак и выраженное нейровоспаление, уточняет невролог.
Другие объективные причины плохого настроения:
последствия травм головы;
дефицит энергии в нейронах;
отсутствие спорта и движения;
слабые надпочечники;
скачки сахара в крови;
токсины клостридий;
дефицит В12, В1, В6 и других витаминов группы В;
нехватка жирорастворимых витаминов;
интоксикация медью;
анемия и дефицит железа;
гипотиреоз;
дефицит магния;
употребление глютена;
повышенная кишечная проницаемость с нарушением состава микробиоты кишечника;
синдром Жильбера;
нарушение детоксикации эстрогенов.
Алкоголь настроение не повысит
Ранее профессор Оксана Драпкина объяснила, что прибегать к помощи алкоголя, чтобы поднять себе настроение, — плохая идея. Спиртное — это депрессант, оно угнетает работу центральной нервной системы. По ее словам, небольшая доза алкоголя на самом деле повышает уровень дофамина и серотонина — человек расслабляется и чувствует небольшую эйфорию».
Но если продолжать выпивать, наступает сонливость, речь и координация нарушаются, человек засыпает. Неоднократное употребление спиртного ведет к тому, что организм привыкает к выработке гормонов. Без стимуляции возникают депрессия и тревожность, а для устранения этих симптомов требуется увеличение дозы.