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Невролог Овсянникова объяснила, из-за каких сбоев в организме у нас постоянно плохое настроение

Если вы часто испытываете негативные эмоции, не можете справиться с плохим настроением, поможет не волшебная таблетка, а понимание причин этого. Какие нелады со здоровьем могут незаметно довести человека до состояния «в моей жизни все очень плохо», рассказывает врач.

16 сентября 20231
настроение
Источник:
iStockphoto

Как часто мы испытаем негативные эмоции и, как всегда, хотим решить все проблемы одной таблеткой! Но лучше воздействовать на причины. А для этого нужно их знать, объяснила в своем блоге врач-невролог Ксения Овсянникова.

Ксения Овсянникова
Медицина

Невролог, вегетолог, к.м.н., ассистент кафедры биохимии Казанского медуниверситета

Причины плохого настроения

У беременных и кормящих

«Это обычно дефициты — белка, железа, магния, витаминов В, йода в первую очередь, — рассказывает врач-невролог Ксения Овсянникова. — А еще может быть интоксикация аммиаком, „убитые“ надпочечники, застой желчи токсинами и невыведенными продуктами переработки гормонов, гипотиреоз, мало движения, щелочная моча из-за инфекций и аммиака, глютен и так далее».

У тех, кто перенес ковид

«Нарушение состава микробиоты и повреждение кишечника, нейровоспаление, повышенный аммиак, дефицит витаминов В12, В6 и других из группы В, нарушение микроциркуляции из-за повреждения эндотелия и густой крови», — продолжает врач.

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У пожилых людей

«Больной кишечник с нарушением состава микробиоты, нейровоспаление с исходом в нейродегенерацию, множественные дефициты, нарушения мозгового кровоснабжения (хроническая ишемия мозга после инсульта)», — говорит Ксения Овсянникова.

Если дошло до депрессии

Если возникает нежелание жить, депрессии, предобморочные состояния, жизнь — стресс, скорее всего, будут следующие причины: отсутствие отдыха, режима сна, дефицит В12, интоксикация аммиаком и внутричерепной застой, нейровоспаление. Грань с психиатрией — повышенный аммиак и выраженное нейровоспаление, уточняет невролог.

Другие объективные причины плохого настроения:

  • последствия травм головы;

  • дефицит энергии в нейронах;

  • отсутствие спорта и движения;

  • слабые надпочечники;

  • скачки сахара в крови;

  • токсины клостридий;

  • дефицит В12, В1, В6 и других витаминов группы В;

  • нехватка жирорастворимых витаминов;

  • интоксикация медью;

  • анемия и дефицит железа;

  • гипотиреоз;

  • дефицит магния;

  • употребление глютена;

  • повышенная кишечная проницаемость с нарушением состава микробиоты кишечника;

  • синдром Жильбера;

  • нарушение детоксикации эстрогенов.

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Алкоголь настроение не повысит

Ранее профессор Оксана Драпкина объяснила, что прибегать к помощи алкоголя, чтобы поднять себе настроение, — плохая идея. Спиртное — это депрессант, оно угнетает работу центральной нервной системы. По ее словам, небольшая доза алкоголя на самом деле повышает уровень дофамина и серотонина — человек расслабляется и чувствует небольшую эйфорию».

Но если продолжать выпивать, наступает сонливость, речь и координация нарушаются, человек засыпает. Неоднократное употребление спиртного ведет к тому, что организм привыкает к выработке гормонов. Без стимуляции возникают депрессия и тревожность, а для устранения этих симптомов требуется увеличение дозы.

Автор текста:Анна Майская
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