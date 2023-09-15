8 опасных вещей в доме, которые надо регулярно менять, но мы этого не делаем

В нашей квартире сотни вещей, которыми мы пользуемся каждый день и уже давно не обращаем внимание на то, как плотно они вошли в наш ежедневный график. Обычно мы что-то выкидываем, когда оно уже перестало приносить пользу, сломалось или слишком плохо выглядит.
Но такой вариант — это уже крайняя мера, говорит Кара Вада, доктор медицинских наук из Университета штата Огайо. Некоторые вещи в доме просто необходимо своевременно менять, если вы не хотите заполучить проблемы со здоровьем.
Подушки
Подушки, в том числе декоративные на кроватях и диванах, со временем собирают омертвевшие клетки кожи и бактерии, что может вызвать или усугубить аллергию и способствовать высыпаниям.
Кроме того, в подушках размножаются пылевые клещи, которые как раз и становятся виновниками внезапно появившейся аллергии.
Чтобы избежать негативных последствий, 1-2 раза в месяц дезинфицируйте их: для этого достаточно хорошенько прогреть подушки в специальной сушилке или же отдать их в химчистку. Если изделию уже несколько лет, то лучше купить новое.
Матрасы
Как и подушки, матрасы со временем собирают омертвевшую кожу, бактерии, пылевых клещей и грибок. Они могут быть опасны для вашего здоровья, особенно если у вас чувствительная кожа или вы страдаете кожной аллергией или астмой.
«Мертвые клетки кожи и бактерии на вашем матрасе привлекают пылевых клещей и крошечных насекомых, которые оставляют на матрасе помет. Он может вызвать контактный дерматит, раздражение кожи, крапивницу или ухудшить существующее астматическое состояние», —
Чтобы избежать негативных последствий, нужно использовать специальный чехол на матрас. Его надо регулярно стирать и менять каждые семь лет. Если же ваш матрас без чехла, а ему больше пяти лет, то от такой вещи точно пора избавляться.
Мочалки
Мочалки для душа — это отличная среда для размножения бактерий и плесени. Чаще всего они находятся во влажной среде, а ведь это создает идеальные условия для микроорганизмов.
Такие предметы гигиены могут вызвать сыпь, раздражение или зуд кожи. Кроме того, грязная мочалка или губка могут привести к инфекции, если у вас есть ранки и ссадины. Плесень же способствует развитию заложенности носа, зуду, чиханию, проблемам с носовыми пазухами и головным болям, особенно если у вас есть аллергия.
Самый лучший вариант — это совсем отказаться от мочалки. В ином случае ее надо тщательно просушивать на батарее и менять каждый месяц.
Сковороды с антипригарным покрытием
Если вы заметили, что покрытие потрескалось, значит, пришло время выбросить сковороду.
«Дело в том, что покрытие содержит химикаты, которые могут легко проникнуть в ваш организм, если на сковороде есть трещины», — говорят эксперты.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), ПФАС, один из видов покрытий, может вызвать повреждение печени и иммунной системы. Они также вызывают низкий вес при рождении, задержку развития и смертность новорожденных — это было выявлено при испытаниях на мышах.
Разделочные доски
В старых разделочных досках могут расти бактерии, появляется плесень. Весь этот «букет» успешно перемещается на продукты. Итог — проблемы с ЖКТ или отравление.
Разделочная доска, за которой хорошо ухаживают, может прослужить не менее года, а другие, например деревянные, — до пяти лет. Однако, если на вашей разделочной доске есть глубокие бороздки, пришло время ее выкинуть.
Кухонные губки
Кухонные губки, как и мочалки, могут содержать бактерии и могут быть заражены плесенью и грибком. Согласно исследованиям они могут содержать до 362 видов микроорганизмов.
Доктор Вада рекомендует заменять кухонные губки каждые две недели, но можно и раньше, если вы заметили какие-либо видимые признаки плесени или грибка. Если губка неприятно пахнет, это еще один признак того, что ее пора выбросить.
Пластиковые контейнеры
Со временем пластиковые контейнеры для хранения могут поцарапаться, повредиться или испачкаться. В некоторых случаях такой износ может привести к тому, что в них будут обитать бактерии, а это опасно для еды.
«Кроме того, некоторые виды пластмассы содержат такие вещества, как BPA и родственные соединения, которые могут повлиять на наше гормональное здоровье и увеличить риск развития некоторых видов рака», — говорят врачи.
Обычно пластиковые контейнеры для пищевых продуктов следует заменять каждые шесть месяцев, но если они поцарапаны, то их следует выкинуть сегодня же.
Увлажнитель воздуха
Они могут быть эффективными для лечения сухости носа, кожи или даже предотвращать потерю воды во время сна, но большинство людей не осознают, что они также могут быть питательной средой для вредных бактерий и плесени.
Менять нужно не сам увлажнитель, а фильтр, который в нем находится. Причем делать это нужно 1-2 раза в месяц.