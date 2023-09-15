8 опасных вещей в доме, которые надо регулярно менять, но мы этого не делаем

В нашей квартире сотни вещей, которыми мы пользуемся каждый день и уже давно не обращаем внимание на то, как плотно они вошли в наш ежедневный график. Обычно мы что-то выкидываем, когда оно уже перестало приносить пользу, сломалось или слишком плохо выглядит.