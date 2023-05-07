Ортопедическая, перьевая или из гречки: врач назвал главное правило при выборе подушки

Подушки из пуха и пера хорошо держат тепло, вентилируются, взбиваются для восстановления формы, но они самые аллергенные, в них быстро размножаются пылевые клещи. То же можно сказать про подушки из шерсти.

Хлопок и бамбуковое волокно гипоаллергенны, но со временем подушки с такими наполнителями теряют свою форму.

Интересный наполнитель — гречневая шелуха. Подушки с ней достаточно жесткие, обеспечивают хорошую поддержку шеи и служат, как правило, не менее трех лет. Кроме того, наполнитель можно менять, а значит, и регулировать высоту. Правда, есть один серьезный минус подушек из гречки: не все могут мириться с их активным шуршанием.

Синтепон. Подушки из него недорогие и неприхотливые в уходе. К сожалению, они быстро теряют форму и могут потребовать замены уже через полгода.

Искусственное перо. Оно обеспечивает хорошее сохранение тепла и вентиляцию, не требует сложного ухода, лучше держит форму и служит дольше синтепона. Однако по анатомическим возможностям искусственное перо все-таки проигрывает латексу и пене.

Подушки из латекса гипоаллергенные, хорошо держат форму, они достаточно жесткие, что важно для поддержки шеи и головы в оптимальном положении. Это одна из главных характеристик ортопедических подушек.