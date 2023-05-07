Ортопедическая, перьевая или из гречки: врач назвал главное правило при выборе подушки

Если подушка подобрана неправильно, хорошего сна ждать не стоит. Утром можно проснуться с головной болью, мучительным спазмом шеи или общей разбитостью. Но многие не придают значения выбору подушки, не следят за сроками ее замены и зачастую наносят здоровью непоправимый вред.
Как же выбрать «здоровую» подушку? Об этом рассказал сомнолог.
Врач-сомнолог, кардиолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук
Подушкам много тысяч лет
Считается, что первые подушки появились еще в Древнем Египте. Правда, сначала они были не такие комфортные, как сейчас, — изготавливались из камня, дерева, металла или фарфора.
Сейчас подушки бывают анатомические, с эффектом памяти, для сна на боку, спине, животе и т.д. Популярностью пользуются и ортопедические — для лечения и профилактики заболеваний шейного отдела позвоночника. Подбираются они индивидуально и, как правило, по назначению врача.
Когда пора менять подушку
Если при засыпании вы постоянно поправляете, подбиваете подушку, долго ищете удобное положение головы, и утром ощущаете напряжение или болевые ощущения в шее либо голове — пора отправляться на поиски новой подушки. Нельзя забывать, что подушки следует периодически менять. В среднем — один раз в 1–4 года в зависимости от материала.
Выбираем по высоте
Наиболее популярные формы подушек — квадрат и прямоугольник. Здесь выбор зависит исключительно от личных предпочтений и набора вашего постельного белья.
А вот при выборе высоты важно отталкиваться от ваших предпочтений в положении сна. Оптимально — чтобы, находясь на подушке, ваш позвоночник был прямой или как минимум без сильных изгибов в шейном отделе.
Если вы предпочитаете спать на боку, подушка должна заполнять все пространство между плечом и ухом. Если спите на спине — ее высота должна быть ниже, чаще всего — 8–10 сантиметров. Если чаще вы спите на животе — подушка должна быть тонкой, так как в таком положении голова уже находится выше и есть небольшой изгиб в шейном отделе позвоночника.
Плюсы и минусы наполнителей для подушек
Наполнитель определяет основные характеристики подушки, ее жесткость и форму. При выборе подушки из натуральных материалов нужно помнить о некоторых ее особенностях.
Подушки из пуха и пера хорошо держат тепло, вентилируются, взбиваются для восстановления формы, но они самые аллергенные, в них быстро размножаются пылевые клещи. То же можно сказать про подушки из шерсти.
Хлопок и бамбуковое волокно гипоаллергенны, но со временем подушки с такими наполнителями теряют свою форму.
Интересный наполнитель — гречневая шелуха. Подушки с ней достаточно жесткие, обеспечивают хорошую поддержку шеи и служат, как правило, не менее трех лет. Кроме того, наполнитель можно менять, а значит, и регулировать высоту. Правда, есть один серьезный минус подушек из гречки: не все могут мириться с их активным шуршанием.
Синтепон. Подушки из него недорогие и неприхотливые в уходе. К сожалению, они быстро теряют форму и могут потребовать замены уже через полгода.
Искусственное перо. Оно обеспечивает хорошее сохранение тепла и вентиляцию, не требует сложного ухода, лучше держит форму и служит дольше синтепона. Однако по анатомическим возможностям искусственное перо все-таки проигрывает латексу и пене.
Подушки из латекса гипоаллергенные, хорошо держат форму, они достаточно жесткие, что важно для поддержки шеи и головы в оптимальном положении. Это одна из главных характеристик ортопедических подушек.
Наиболее физиологическими на сегодняшний день считаются подушки из пены с эффектом памяти (memory foam). Они недешевые, зато хорошо держат форму и при этом достаточно мягкие для комфортного сна.
«Главное правило при выборе подушки: сначала семь раз полежи, а потом купи. Как бы красиво и маняще ни смотрелась подушка на витрине, только полежав на ней в привычной позе, вы сможете понять, насколько она вам подходит, резюмирует врач.