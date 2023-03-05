Закрыть рот и задернуть шторы: 6 основных причин, которые лишают нас сна

Под бессонницей обычно подразумевают либо проблемы с засыпанием, либо частые пробуждения. По статистике, сложности со сном испытывает каждый третий житель России. Рискнем предположить, что в реальности таких людей может быть гораздо больше.

Бессонница может иметь разные причины и проявления. Давайте разберем основные из них и посмотрим, какие есть пути решения проблемы. «Доктору Питеру» помог в этом сомнолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Александр Казаченко.