Ешь, молись, лечись: 10 признаков ресторана, в котором можно отравиться

«Есть люди, не восприимчивые к ряду инфекция. Человек, который работает в пищеблоке, должен проходить санитарный контроль и иметь санкнижку: он может носить инфекцию, передавать ее другим и не знать об этом , — объясняет ученый. — Это не значит, что такому сотруднику нужно запретить работать в общепите, но есть риск, который важно купировать».