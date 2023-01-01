Каких только шуток не услышишь в первые дни января! Период с 1 по 2-3 января называют «доедалкиными днями», поскольку большинство из нас совершает набеги на холодильник, чтобы доесть оливье, селедку под шубой, мимозу или овощную нарезку. Считается, что 3 января — это день поминовения салатов . В это время хозяйки выбрасывают остатки, торжественно давая клятву домашним в будущем году готовить тазики салатов поменьше.

Врачи приходят от подобных шуток в ужас, ведь подобные длительные сроки хранения скоропортящихся продуктов — это прямой путь в стационар с пищевым отравлением или кишечной инфекцией. «Доктор Питер» спросил мнение врачей разных специальностей — сколько хранить пищу после праздника.