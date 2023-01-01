Каких только шуток не услышишь в первые дни января! Период с 1 по 2-3 января называют «доедалкиными днями», поскольку большинство из нас совершает набеги на холодильник, чтобы доесть оливье, селедку под шубой, мимозу или овощную нарезку. Считается, что 3 января — это день поминовения салатов. В это время хозяйки выбрасывают остатки, торжественно давая клятву домашним в будущем году готовить тазики салатов поменьше.
Врачи приходят от подобных шуток в ужас, ведь подобные длительные сроки хранения скоропортящихся продуктов — это прямой путь в стационар с пищевым отравлением или кишечной инфекцией. «Доктор Питер» спросил мнение врачей разных специальностей — сколько хранить пищу после праздника.
Салаты не жалеем
Салат — традиционно одно из самых популярных блюд на новогоднем столе. Чаще всего это варианты, богатые ингредиентами (порой даже плохо совместимыми по вкусу и консистенции), щедро заправленные майонезом. Мало найдется стойких людей, кто готов есть в главный праздник в году нарезанные овощи и листья салата, заправленные оливковым маслом.
В эту ночь практически всем хочется себя побаловать «вредной едой». Но важно соблюдать элементарные правила безопасности. Салаты — это самая частая причина отравлений в любое время года, включая новогодние праздники.
Разнообразие рецептов праздничных салатов поражает воображение: от классических до экзотических и экспериментальных. Однако правила потребления и хранения данного вида блюд остаются неизменными. Просто запомните, что салат, заправленный соусом, а также заливное и многие другие закуски создают благоприятную питательную среду для размножения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. Особенно в случае длительного хранения или хранения в неправильных условиях готового блюда.
Правила хранения блюд новогоднего стола
Вооружимся памяткой, составленной из советов врачей и экспертов Роспотребнадзора, чтобы встретить Новый год без неприятностей со здоровьем.
Салаты рекомендуется хранить незаправленными. Заправлять их лучше перед подачей на стол.
Оптимальная температура в холодильнике для хранения готовых блюд: 2-6 градусов.
Салаты из фруктов, овощей (вареных и сырых), винегреты, блюда с мясом и копчеными продуктами могут храниться до 18 часов. А заправленные блюда — не более 12 часов.
Самый большой срок хранения у соленых, маринованных и квашеных продуктов: до 36 часов.
Хранить готовые блюда можно только в холодильнике. Не оставляйте их на столе на ночь. Если они остались на столе, простояли в тепле несколько часов — употреблять их опасно.
Горячие блюда, запеченные мясо и рыба могут храниться до 24 часов.
Продукты с желатином (заливное и др.) могут храниться до 12 часов.
Отварные яйца хранятся в холодильнике до 36 часов, если они без добавления иных продуктов. Фаршированные яйца хранятся до 12 часов.
Кулинарные шедевры с кремами собственного приготовления хранятся до 12 часов.
Как лучше хранить приготовленные блюда в холодильнике?
Допустимо хранение приготовленных блюд только в закрытой таре. Выбирайте компактные контейнеры с крышками или используйте пищевую пленку для герметичного закрытия тары с блюдом. Чаще всего для хранения готовых блюд используются пластиковые, силиконовые и стеклянные емкости, глиняные горшочки.
Не только отравление, но и переедание
В саму новогоднюю ночь не спешите опустошать все тарелки и накладывать все подряд — советует доктор Калинченко. Салатов обычно хватает ещё на пару дней, и вот тогда многие делают трудный выбор между утилизацией продукта и его доеданием, причем на свой страх и риск. Кстати, касательно последнего, будьте осторожны: избегайте пищевых отравлений, чтобы не испортить себе несколько дней новогодних каникул.
Но помните о том, что салаты, заправленные майонезом, не хранятся долго даже в холодильнике. Поэтому лучше хранить салаты незаправленными. Многие, чтобы не выбрасывать наготовленное, усиленно доедают блюда, в итоге возникает переедание — банальная перегрузка пищеварения жирными, плотными и «разношерстными» продуктами. Итогом могут стать вздутие, отрыжка, изжога, понос или запор, тошнота или рвота.
Откажитесь от тазиков еды
Питание в новогодние праздники, как и во все остальные дни, должно быть сбалансированным. В рационе необходимо достаточное количество источников клетчатки: овощей и фруктов, так как клетчатка служит естественным стимулятором моторики пищеварительного тракта и пребиотиком.
В идеале овощи и фрукты должны составлять основную часть приема пищи — ½ тарелки. Еще ¼ тарелки — цельнозерновые (цельная пшеница, ячмень, зерна пшеницы, киноа, овсянка, гречка, неочищенный рис и продукты, изготовленные из них, например макароны из цельной пшеницы) и ¼ тарелки — источники белка — рыба, курица, фасоль, орехи. Ограничьте потребление красного мяса и избегайте его потребления в переработанном виде, таком, как бекон, колбасы и сосиски.