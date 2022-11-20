Статистика беспощадна: новогодний кураж длится около семи недель. Потом мотивация ослабевает, и все усилия снова сходят на нет.

«Да, долгосрочные изменения — это сложно, — признает персональный фитнес-тренер и тренер по питанию Мэнди Вонг Ультрам. — Это большая работа, которая требует усилий и приверженности к определенному образу жизни».

Понятно, что если вы никогда не бегали по утрам, то зарекаться «вот прям с завтрашнего дня» бегать по 5 километров бессмысленно. Даже если вы их и пробежите, вряд ли захотите повторить это снова. Эксперт объясняет: чтобы изменения были устойчивыми и успешными, к цели надо двигаться постепенно, шаг за шагом.

Найдите свою мотивацию

И это касается не только спорта. Да, трудно заставить себя что-то делать, если вы понятия не имеете, зачем вам это надо. За компанию с друзьями? Потому что ЗОЖ — это модно? Или всё же потому, что вам уже тяжело подниматься по лестнице и неприятно смотреть на себя в зеркало?

«Когда вы сформулируете для себя мотивацию, обязательно запишите ее, — советует Вонг Ультрам. — У всех бывают тяжелые дни, так что если почувствуете, что вот-вот сорветесь, посмотрите на свои записи».

Кстати, здесь же можно перечислить плюсы того, что вы займетесь спортом и последствия вашего бездействия. Страх перед болезнями тоже может быть мотивацией.

Будьте последовательными реалистами

Чтобы полезная привычка выработалась и закрепилась, нужно в среднем 66 дней. Так что не стоит верить, что ваша жизнь поменяется в одночасье.

«Но если вы постараетесь сохранить „импульс“ на протяжении первого месяца, то к концу второго поймете, что вам уже стало намного проще осуществить задуманное», — подбадривает тренер.