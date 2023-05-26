Терапевт Тардеева объяснила, как правильно хранить рыбу, чтобы не отравиться

Для многих людей рыба — неотъемлемая часть ежедневного рациона. К сожалению, этим продуктом довольно легко отравиться. Как правильно хранить рыбу, чтобы сберечь свое здоровье? Что делать, если в итоге все-таки отравился? На вопросы отвечает врач-терапевт «Инвитро-Приволжье» Татьяна Тарадеева.
Врач-терапевт
Отравление рыбой врачи считают одним из самых опасных в принципе. Дело в том, что любая рыба — это белковая пища, которая по своей сути идеально подходит на роль среды для размножения бактерий, если ее неправильно хранили и перевозили. В такой рыбе могут быть паразиты и химические токсины. Причем не стоит думать, что термическая обработка что-то изменит, испорченная рыба от жарки или варки все равно не перестанет быть опасной.
Какие симптомы отравления выделяют специалисты? Это:
диарея;
рвота и тошнота;
обезвоживание;
сильная жажда.
Есть и некоторые специфические признаки: когда отравляющие вещества стимулируют нервные клетки головного мозга, у отравившегося также появляются сильное возбуждение без причины и дезориентация, судороги.
Какие есть признаки, что есть рыбу уже опасно? Замороженная рыба испорчена, если от нее начало плохо пахнуть. Кроме того, недоброкачественный продукт выдают деформация, изменение цвета, покрасневшее мясо в районе позвоночника. Что касается охлажденной рыбы, то тут нужно бить тревогу, если брюшко у нее вздулось, цвет мяса изменился, филе слишком легко отходит от кости и вся рыба имеет резкий неприятный запах. Соленую рыбу есть не стоит, если она успела покрыться плесенью или на ней появился налет.
Осторожным следует быть и с рыбными консервами. Перед покупкой обязательно проверьте срок годности продукта. Кроме того, осмотрите саму банку: она должна быть без вздутия и других заметных механических повреждений. Продукт внутри упаковки не должен неприятно пахнуть. Налет — еще один тревожный признак.
А что насчет любимых многими суши и роллов? Их лучше есть свежими и не оставлять в холодильнике дольше чем на сутки. Беременным женщинам, детям, людям с болезнями ЖКТ, а также тем, у кого есть аллергия на морепродукты, от них лучше отказаться. Пореже есть роллы стоит и тем, кто страдает от гипертонии: в соевом соусе много соли, которая способна повышать артериальное давление. В жару суши и роллы заказывать и готовить врач не советует.
Что делать, если вы все-таки отравились рыбой? Не пытайтесь самостоятельно вылечить себя: лучше обратиться за помощью к квалифицированному специалисту. Вызовите терапевта на дом. А при тяжелом отравлении лучше вызвать скорую и лечь в больницу.
При отравлении рыбой в первую очередь стоит промыть желудок. Для этого можно выпить примерно 1 литр теплой воды с солью и аккуратно надавить на корень языка. После того как отравившегося вырвало, ему нужно дать сорбент и обеспечить обильное питье.
Какие есть признаки, что без помощи врача точно не обойтись? Ситуация опасна, если у отравившегося:
диарея с более чем 7-10 позывами за день;
высокая температура больше суток;
кал с кровью;
рвота без остановок;
онемение лица и конечностей.