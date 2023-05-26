Терапевт Тардеева объяснила, как правильно хранить рыбу, чтобы не отравиться

А что насчет любимых многими суши и роллов? Их лучше есть свежими и не оставлять в холодильнике дольше чем на сутки. Беременным женщинам, детям, людям с болезнями ЖКТ, а также тем, у кого есть аллергия на морепродукты, от них лучше отказаться. Пореже есть роллы стоит и тем, кто страдает от гипертонии: в соевом соусе много соли, которая способна повышать артериальное давление. В жару суши и роллы заказывать и готовить врач не советует.