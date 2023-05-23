Хотя об этом говорили еще на заре медицины, но и сегодня утверждение о том, что движение помогает поддержать здоровье и продлить жизнь , не подвергается сомнению. Люди, ведущие малоподвижный образ жизни, крадут у себя до 6-7 лет жизни. Помимо того, что дефицит нагрузки делает нас слабее, не тренируя мышцы, он еще и способствует набору веса, ускоренному старению и остеопорозу. Все это существенно ухудшает жизнь в зрелом возрасте и дополнительно ее сокращает.