100-летняя женщина, которая не принимает никаких лекарств, раскрыла секрет долголетия

История жизни

Марион Робертс всю жизнь прожила в маленьком городке в Коннектикуте, преподавала танцы, вышла замуж, родила троих сыновей. Муж Марион умер в 1999 году, потом она похоронила еще и двоих детей.

Два года назад женщина перенесла ковид, но оправилась от болезни.

Уже несколько лет мисс Робертс живет в доме престарелых, хотя и продолжает активно общаться со своими близкими — сыном, невестками, внуками. Со сверстниками она увлеченно «режется» в бридж чуть ли не до полуночи и играет в бочче — он чем-то похож одновременно на боулинг и петанк.

Марион всегда вела активный образ жизни. Она много лет увлекалась игрой в гольф, пока в 80 лет не получила травму плеча. Ей пришлось переключиться на другой вид спорта. И мисс Робертс выбрала ходьбу.

Марион каждый день проходит 3-4 километра по тропе вокруг своего дома престарелых.

— Мне просто нравится выходить на воздух и двигаться, я не люблю сидеть без дела, — говорит женщина.

Ее близкие признают — Марион совершенно здорова, она не ходит по врачам и не принимает горстями таблеток.