100-летняя женщина, которая не принимает никаких лекарств, раскрыла секрет долголетия

100-летняя жительница Коннектикута ведет активный образ жизни, не соблюдает диету, не принимает горстями таблетки и даже участвует в марафонах.
В год своего платинового юбилея Марион Робертс вышла на стартовую линию пятикилометрового марафона на ежегодной ярмарке Haddam Neck Fair 5K. Дистанцию она преодолела за 90 минут. Женщину во время «забега» поддерживали сын Чак и невестка Донна. Они рассказали, что Марион, пока бежала, в наушниках слушала Фрэнка Синатру и еще подбадривала их самих. На финише юбиляршу приветствовали аплодисментами.
— Она на 40 лет старше меня и не сбавляет обороты… Она задает темп, и мы следуем за ней, — рассказала невестка Донна изданию
История жизни
Марион Робертс всю жизнь прожила в маленьком городке в Коннектикуте, преподавала танцы, вышла замуж, родила троих сыновей. Муж Марион умер в 1999 году, потом она похоронила еще и двоих детей.
Два года назад женщина перенесла ковид, но оправилась от болезни.
Уже несколько лет мисс Робертс живет в доме престарелых, хотя и продолжает активно общаться со своими близкими — сыном, невестками, внуками. Со сверстниками она увлеченно «режется» в бридж чуть ли не до полуночи и играет в бочче — он чем-то похож одновременно на боулинг и петанк.
Марион всегда вела активный образ жизни. Она много лет увлекалась игрой в гольф, пока в 80 лет не получила травму плеча. Ей пришлось переключиться на другой вид спорта. И мисс Робертс выбрала ходьбу.
Марион каждый день проходит 3-4 километра по тропе вокруг своего дома престарелых.
— Мне просто нравится выходить на воздух и двигаться, я не люблю сидеть без дела, — говорит женщина.
Ее близкие признают — Марион совершенно здорова, она не ходит по врачам и не принимает горстями таблеток.
Секрет долголетия Марион Робертс
На вопрос, в чем секрет ее молодости и здоровья, Марион Робертс отвечает, что никакого секрета нет.
— Я просто живу изо дня в день, — говорит она. — И если кто-то предлагает: «Давайте что-нибудь сделаем этакое?» — я отвечаю: «Конечно!»
Как ранее рассказывал «Доктор Питер», на нашей планете есть 5 так называемых «голубых зон», где большинство людей доживают до преклонного возраста. Это Окинавские острова в Японии, Лома-Линда в Калифорнии, полуостров Никоя в Коста-Рике, острова Икария в Греции и Сардиния в Италии.
Ученые проанализировали привычки, правила питания и отношение к жизни людей из этих «голубых зон» и выяснили, что люди, которые доживают до глубокой старости, чаще всего ведут активный образ жизни — ездят на велосипедах, много ходят и не сидят без дела — работают в саду или на огороде, или увлечены спортивными играми, прогулками на свежем воздухе.