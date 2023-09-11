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Глава Минздрава рассказал, что в последние годы потребление алкоголя в России стабильно снижается.

В частности, Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения подсчитал, что в 2022 году потребление спиртосодержащей продукции снизилось почти на 5% по сравнению с 2019 годом. Если в 2019 году на одного человека в год приходилось 9,06 л этанола, то в 2021-м — 8,82 л, а в 2022-м — 8,62 л, сообщил Мурашко. Он подчеркнул, что 15 лет назад этот показатель составлял 18 л на одного россиянина в год.