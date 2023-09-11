Врачи не устают напоминать, что алкоголь крайне вреден для здоровья. Он может вызывать различные заболевания, влиять на работу внутренних органов и приводить к проблемам в семье и на работе.
Но в народе устойчиво живут другое убеждение: алкоголь полезен, если пить его в меру. Скорее от болячек умрет трезвенник, чем тот, кто выпивает стопку за ужином, уверены многие.
А еще есть мнение, что спиртное нормализует давление, улучшает пищеварение, помогает уснуть и, конечно, замечательно поднимает настроение. Профессор объясняет, почему это мифы, в них нельзя верить.
Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессорЛичный сайт
Миф №1. Алкоголь полезен в малых дозах
«Безопасной дозы алкоголя не существует, это доказали ученые. Ведь этиловый спирт — яд, и он не может быть безвредным, —
Исследования показывают, что даже один бокал вина или кружка пива в день увеличивают риск развития заболеваний сердца и сосудов.
Миф №2. Алкоголь снижает давление
Алкоголь действительно на время расширяет сосуды, признает врач-терапевт, но только на время.
«Одновременно с этим увеличивается частота сердечных сокращений, что добавляет нагрузку на сердце и сосуды, — объясняет Оксана Драпкина. — Затем прямое токсическое действие алкоголя резко повышает артериальное давление. Перепады давления не полезны даже для здорового человека, а для человека с гипертензией могут нести серьезную опасность».
Миф №3. Алкоголь согревает
Это заблуждение — одно из самых опасных, и оно стоило жизни многим.
«Расширение сосудов кожи под действием алкоголя на самом деле дает ощущение прилива жара, — говорит терапевт. — Но при этом усиливается теплоотдача, и организм теряет тепло гораздо быстрее. Человек может очень быстро переохладиться и даже не заметить этого».
Миф №4. Алкоголь повышает настроение
Алкоголь — это депрессант, он угнетает работу центральной нервной системы.
«При приеме небольшой дозы временно повышается уровень дофамина и серотонина, что ведет к чувству расслабления и эйфории, — говорит эксперт. — Но если продолжать выпивать, наступает сонливость, речь и координация нарушаются, человек засыпает. Неоднократное употребление спиртного ведет к тому, что организм привыкает к выработке гормонов. Без стимуляции возникают депрессия и тревожность, а для устранения этих симптомов требуется увеличение дозы».
Не добавляют хорошего настроения и симптомы похмелья. Именно поэтому алкоголь называют «радость, взятая в кредит у следующего дня».
Миф №5. Алкоголь помогает уснуть
«Действительно, алкоголь может вызвать сонливость, но нарушает выработку мелатонина — гормона сна. Под действием алкоголя человек погружается в глубокий сон — так называемую фазу медленного сна, — рассказывает Оксана Драпкина. — А вот фаза быстрого сна, этапа, когда человек видит сновидения, нарушается. Проснувшись, человек ощущает разбитость, раздражительность, снижение концентрации внимания».
А еще алкоголь может привести к другим нарушениям сна, таким как апноэ (остановка дыхания во сне), и частым пробуждениям ночью, вызванным необходимостью сходить в туалет.
Миф №6. Домашний алкоголь менее вреден
В последнее время возрос интерес к домашнему виноделию, пиво- и самогоноварению. Эти напитки позиционируются как: «Это же свое, домашнее, не магазинное, значит, полезнее». Это неверно.
«В домашних условиях сложно очистить алкоголь от токсичных сивушных масел, — предупреждает Оксана Драпкина. — Последствия могут быть разными, от особо тяжелого похмелья и диареи до токсической комы, вызванной изоамиловым спиртом».
Миф №7. Алкоголь улучшает пищеварение
Все знают, что алкоголь повышает аппетит: с бокалом вина или пива незаметно для себя можно съесть много закусок, сыра, фруктов. Все потому, что спиртное повышает выделение слюны и желудочного сока.
«Опасность алкоголя в том, что человек может съесть гораздо больше пищи, чем ему нужно, — объясняет врач. — Причем спиртное еще и снижает выработку муцина — вещества, которое защищает слизистую желудка от раздражителей. Без него повышается риск гастрита и язвенной болезни».
Факты
Глава Минздрава рассказал, что в последние годы потребление алкоголя в России стабильно снижается.
В частности, Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения подсчитал, что в 2022 году потребление спиртосодержащей продукции снизилось почти на 5% по сравнению с 2019 годом. Если в 2019 году на одного человека в год приходилось 9,06 л этанола, то в 2021-м — 8,82 л, а в 2022-м — 8,62 л, сообщил Мурашко. Он подчеркнул, что 15 лет назад этот показатель составлял 18 л на одного россиянина в год.
Как понять, злоупотребляет ли человек алкоголем
Потребление алкоголя измеряется в условных единицах — в стандартной дозе алкоголя, равной 10 г чистого спирта (25 г водки 40%, 100 г сухого вина 9-11% или 200 г пива 3-5%).
«Лимит потребления алкоголя в день составляет не более двух стандартных доз для женщин и не более трех — для мужчин, при условии перерыва при употреблении минимум в 2-3 дня. Превышение этого количества рассматривается как злоупотребление алкоголем», — резюмирует Оксана Драпкина.