Минутный тест-картинка: подсознание подскажет, чем закончится ваш роман

Практически любые отношения начинаются легко и беззаботно: люди ходят на свидания, мило общаются, стараются понравиться и угодить друг другу. Такой период называют конфетно-букетным — он самый приятный и романтичный.
Дальше становится сложнее: партнеры начинают узнавать друг друга, выявляются те самые скелеты в шкафу, черты характера, которые могут совсем не устраивать.
Хорошо, если пара старается преодолеть все трудности, принять недостатки друг друга, искать компромиссы. Но иногда усилия как будто напрасны, человек все равно не чувствует себя счастливым.
И тут уже стоит обратиться к подсознанию. Оно знает ответы на вопросы, которые вам не дают покоя. В этом случае как раз помогают психологические тесты, они способны выстраивать ассоциативные цепочки, тем самым подсказывая верные решения.
Один из таких тестов — картинка-ассоциация. Вам нужно сделать совсем простое действие — внимательно посмотреть на пары и решить, какая из них вам больше нравится.
Только не надо придумывать логические ответы. Решение должно прийти за несколько секунд, ведь его подскажет бессознательное,
Какая пара вам нравится больше всего?
Пара №1
Эта картинка называется «взаимное видение». В ваших отношениях нет недостатка в страсти, вы любите и уважаете друг друга. Но все же не стоит перегибать палку — откажитесь от активного постинга в социальных сетях и истории любви напоказ. Вам обоим важно, чтобы вы просто были рядом и жили свою счастливую жизнь.
Главный недостаток в том, что у вас нет плана на будущее. Безусловно, нужно наслаждаться моментом, но такая «лодка любви» может не выдержать серьезного столкновения с житейскими проблемами. Поэтому старайтесь планировать и обсуждать то, чего вы оба хотите, тогда отношения станут идеальными!
Пара №2
«Объект восхищения». Если вы выбрали вторую картинку, вы любите демонстрировать свои чувства. Вам важно познакомить избранника с друзьями и родственниками. Вы любите ходить в кино, рестораны, заниматься чем-то новым, а не сидеть дома и смотреть сериалы каждый вечер.
Но нужно быть осторожным. Вы не должны делиться личной информацией о своих отношениях со всеми подряд. Также не стоит всем рассказывать о ваших ссорах и проблемах — решайте их вдвоем.
Пара №3
«В одном потоке». Если вы выберете третью пару, у вас самые гармоничные отношения. Вы доверяете своему партнеру. Вам не нужно хвастаться тем, что вас выбрали. У вас есть общие цели и желания, вам легко общаться и решать проблемы.
Однако не стоит слишком доверять, буквально растворяясь в человеке. Нужно во всем искать баланс, обращать внимание как на себя, так и на своего партнера.