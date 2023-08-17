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Психолог Шахов назвал два главных качества мужчины, без которых нормальные отношения невозможны

Он зарабатывает много денег, умный и сильный? Не в этом дело! Психолог объяснил, что у настоящего мужчины на самом деле есть всего два главных признака. О чем же речь?

17 августа 20232
мужчина и женщина психология
Источник:
iStockphoto

Настоящий мужик вовсе не тот, кто ездит на крутой тачке, обладает громким голосом, может похвастаться крепкими бицепсами и умеет стукнуть кулаком по столу, считает социальный психолог Александр Шахов.

Настоящего мужчину отличают всего два признака. Именно с ним можно строить серьезные отношения. Как вы понимаете, речь совсем не про внешние данные.

Итак, что же отличает настоящего мужчину от юноши, парня, мальчишки?

Психология

Социальный психолог, эксперт по гендерным и семейным отношениям

Две главные функции настоящего мужчины

«Пока мужчина еще мальчик, его главная задача как ребенка — самоудовлетворяться, потакать своим желаниям, оставаться эгоистом. То есть кататься на мотоциклах, гулять с девочками, наслаждаться собой и жизнью в целом, — объяснил психолог Александр Шахов. — Мальчик становится мужчиной лишь тогда, когда осваивает две функции — защищать и заботиться. Кроме них настоящему мужчине больше ничего не нужно».

Но, к сожалению, многие мужчины всю жизнь так и продолжают заниматься самоудовлетворением — остаются эгоистичными и только и ищут, как бы получше доставить себе удовольствие. Этим они и отличаются от женщин, в которых потребность делать других людей счастливыми «встроена» с рождения, отмечает психолог.

«Настоящий мужчина — это не тот, у кого есть бицепс 42 см, импортный автомобиль с суперхарактеристиками, умение красиво говорить или делать сальто. Настоящий мужчина — тот, кто выполняет две функции — заботится и защищает. Точка. Это по-настоящему классный мужик!» — уверен эксперт.

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Результат — спокойствие

«Защищать кого-то — это не совсем про бандитов, — продолжает Александр Шахов. — Мужчина в первую очередь должен давать чувство безопасности, спокойствия и защищенности. Когда мужчина защищает детей, жену, родителей, общество, то при этом важно, чтобы они не испытывали беспокойства. Когда есть настоящий защитник, люди спокойны. Если мужчина защищает кого-то от бандитов, но тот человек, которого он защищает, продолжает беспокоиться, это значит не очень-то хорошо у мужчины это получается».

Защитника судят не по тому, что он делает, а по результату, считает эксперт.

«Если мужчина орет на свою жену, думая, что так ее защищает, он ошибается: он нападает, — отмечает психолог. — Поэтому так важно, чтобы мужчина понимал смысл защиты, в том числе и от себя самого, своих эмоций, раздражения, гнева, страха».

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Делать других счастливыми

«Вторая функция мужчины — заботиться, то есть делать все, чтобы тот, о ком он заботится, был счастлив, — объясняет Александр Шахов. — И это абсолютно невозможно, если мужчина не понимает, что именно человека делает счастливым. Знаем ли мы, что ребенку доставляет счастье? Это далеко не сладости и игрушки. Заботиться о ребенке — это значит давать ему образование, рассказывать, как в мире все устроено, проводить с ним время, делиться своими ценностями».

Что касается заботы о женщине, настоящий мужчина хорошо понимает, что именно для нее важно и ценно. По словам Шахова, заботиться о женщине — это понимать ее потребности: эмоциональные, интеллектуальные, духовные. Если мужчина знает, чего хочет и любит женщина, он сможет хорошо о ней позаботиться.

«В голове любой женщины живет условная „тревожная белка“, а то и не одна. Иногда они даже дерутся с друг другом. Настоящий мужчина это понимает, и, когда стая тревожных белок вдруг активизируется, это значит, что надо о женщине в этот момент позаботиться, успокоить ее, принять», — заключает психолог.

Автор текста:Анна Майская
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