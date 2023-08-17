Психолог Шахов назвал два главных качества мужчины, без которых нормальные отношения невозможны

«Вторая функция мужчины — заботиться, то есть делать все, чтобы тот, о ком он заботится, был счастлив, — объясняет Александр Шахов. — И это абсолютно невозможно, если мужчина не понимает, что именно человека делает счастливым. Знаем ли мы, что ребенку доставляет счастье? Это далеко не сладости и игрушки. Заботиться о ребенке — это значит давать ему образование, рассказывать, как в мире все устроено, проводить с ним время, делиться своими ценностями».