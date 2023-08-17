Психолог Шахов назвал два главных качества мужчины, без которых нормальные отношения невозможны

Настоящий мужик вовсе не тот, кто ездит на крутой тачке, обладает громким голосом, может похвастаться крепкими бицепсами и умеет стукнуть кулаком по столу, считает социальный психолог Александр Шахов.
Настоящего мужчину отличают всего два признака. Именно с ним можно строить серьезные отношения. Как вы понимаете, речь совсем не про внешние данные.
Итак, что же отличает настоящего мужчину от юноши, парня, мальчишки?
Две главные функции настоящего мужчины
«Пока мужчина еще мальчик, его главная задача как ребенка — самоудовлетворяться, потакать своим желаниям, оставаться эгоистом. То есть кататься на мотоциклах, гулять с девочками, наслаждаться собой и жизнью в целом, —
Но, к сожалению, многие мужчины всю жизнь так и продолжают заниматься самоудовлетворением — остаются эгоистичными и только и ищут, как бы получше доставить себе удовольствие. Этим они и отличаются от женщин, в которых потребность делать других людей счастливыми «встроена» с рождения, отмечает психолог.
«Настоящий мужчина — это не тот, у кого есть бицепс 42 см, импортный автомобиль с суперхарактеристиками, умение красиво говорить или делать сальто. Настоящий мужчина — тот, кто выполняет две функции — заботится и защищает. Точка. Это по-настоящему классный мужик!» — уверен эксперт.
Результат — спокойствие
«Защищать кого-то — это не совсем про бандитов, — продолжает Александр Шахов. — Мужчина в первую очередь должен давать чувство безопасности, спокойствия и защищенности. Когда мужчина защищает детей, жену, родителей, общество, то при этом важно, чтобы они не испытывали беспокойства. Когда есть настоящий защитник, люди спокойны. Если мужчина защищает кого-то от бандитов, но тот человек, которого он защищает, продолжает беспокоиться, это значит не очень-то хорошо у мужчины это получается».
Защитника судят не по тому, что он делает, а по результату, считает эксперт.
«Если мужчина орет на свою жену, думая, что так ее защищает, он ошибается: он нападает, — отмечает психолог. — Поэтому так важно, чтобы мужчина понимал смысл защиты, в том числе и от себя самого, своих эмоций, раздражения, гнева, страха».
Делать других счастливыми
«Вторая функция мужчины — заботиться, то есть делать все, чтобы тот, о ком он заботится, был счастлив, — объясняет Александр Шахов. — И это абсолютно невозможно, если мужчина не понимает, что именно человека делает счастливым. Знаем ли мы, что ребенку доставляет счастье? Это далеко не сладости и игрушки. Заботиться о ребенке — это значит давать ему образование, рассказывать, как в мире все устроено, проводить с ним время, делиться своими ценностями».
Что касается заботы о женщине, настоящий мужчина хорошо понимает, что именно для нее важно и ценно. По словам Шахова, заботиться о женщине — это понимать ее потребности: эмоциональные, интеллектуальные, духовные. Если мужчина знает, чего хочет и любит женщина, он сможет хорошо о ней позаботиться.
«В голове любой женщины живет условная „тревожная белка“, а то и не одна. Иногда они даже дерутся с друг другом. Настоящий мужчина это понимает, и, когда стая тревожных белок вдруг активизируется, это значит, что надо о женщине в этот момент позаботиться, успокоить ее, принять», — заключает психолог.