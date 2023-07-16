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Исследователи узнали, что мужчин из России раздражает в их женах больше всего

Россиян спросили о самых раздражающих привычках супругов. Оказалось, и жен, и мужей бесит одно и то же. «Доктор Питер» рассказывает о результатах исследования.

16 июля 2023
Исследователи узнали, что мужчин из России раздражает в их женах больше всего
Источник:
Getty Images

Социологи задали мужчинам и женщинам, состоящим в браке, один и тот же вопрос: «Что вас больше всего раздражает в ваших супругах?». Ответы получились весьма любопытные. И мужей, и жен в основном выводит из себя одно и то же.

Ты меня бесишь!

По данным исследования SuperJob, которые приводит РБК, россияне стал более терпимы к недостаткам поведения супругов. Так, 13 лет назад людей, которые говорили, что все привычки спутников жизни их устраивают, было гораздо меньше. Причем, более толерантными оказались женщины. В 2023 году они в два раза чаще, чем в 2010 году, выбирали вариант ответа «ничего не раздражает». Показатель, хоть и не так сильно, но вырос и среди мужчин.

Самым раздражающим недостатком своих супругов россияне единогласно назвали курение — такой вариант озвучили 8% опрошенных исследователями мужчин и 10% женщин.

Жены также признались, что в мужьях их бесит постоянный храп (7%), манера разбрасывать вещи (6%) и пристрастие к алкоголю (5%).

Мужей в своих женах больше всего раздражают занудство, болтливость, лень, долгое сидение в телефоне (все эти варианты выбрали по 2% респондентов).

Опрос проводился по всей России в период с 1 по 14 июля среди экономически активных граждан старше 18 лет, которые состоят в браке. Выборка составила 1600 респондентов.

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Когда раздражительность — повод пойти к врачу

Психиатры обращают внимание, что раздражение — одна из форм злости. А ее побудительный мотив — агрессия. И нужно разобраться, почему возникает эта эмоция.

По словам психотерапевта Михаила Валуйского, если мы постоянно раздражаемся, мы готовимся нападать. И главная причина — это желание изменить ситуацию, появившееся чувство несправедливости, невозможность жить в тех же условиях и дальше. То есть, постоянное раздражение может говорить о некоем ощущении, что происходящее не соответствует вашим представлениям о том, как должно быть.

Есть и физические причины постоянной раздражительности. Ее могут вызывать гормональные сбои, недосып, физическое переутомление, стрессы и психические расстройства.

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Что делать, если все бесят

Клинический психолог Анастасия Мордкович-Кардиакос советует использовать несколько эффективных методов справляться с накатывающим на вас чувством раздражительности — например, обновиться. В любом смысле — навести порядок, побаловать себя тем, что обычно запрещаете. Еще помогает попробовать найти в том, что раздражает плюсы, а не минусы. То есть, воспринимать плохое не как испытание, а как приключение. Например, замените мысль об изматывающей духоте в очереди на другую: «Как же хорошо, что я не стою здесь каждый день». Еще важно правильно дышать в момент, когда раздражение накатывает особенно сильно. Здесь подойдут:

  • холотропное дыхание (метод психотерапии, заключающийся в гипервентиляции легких за счет учащенного дыхания),

  • регуляция дыхания по типу «выдох длиннее вдоха»,

  • долгий вдох и сильный, резкий выдох — цикл надо повторить хотя бы трижды.

Автор текста:Анна Майская
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