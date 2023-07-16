Исследователи узнали, что мужчин из России раздражает в их женах больше всего

По данным исследования SuperJob, которые приводит РБК , россияне стал более терпимы к недостаткам поведения супругов. Так, 13 лет назад людей, которые говорили, что все привычки спутников жизни их устраивают, было гораздо меньше. Причем, более толерантными оказались женщины. В 2023 году они в два раза чаще, чем в 2010 году, выбирали вариант ответа «ничего не раздражает». Показатель, хоть и не так сильно, но вырос и среди мужчин.



Самым раздражающим недостатком своих супругов россияне единогласно назвали курение — такой вариант озвучили 8% опрошенных исследователями мужчин и 10% женщин.



Жены также признались, что в мужьях их бесит постоянный храп (7%), манера разбрасывать вещи (6%) и пристрастие к алкоголю (5%).