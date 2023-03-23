Мы часто переоцениваем свои силы и возможности, взваливая на себя по максимуму — как на работе, так и дома. Пока все идет в штатном режиме, мы справляемся, но стоит ситуации выйти из-под контроля, как напряжение начинает нарастать. И справиться с ним в одночасье способны немногие.

Чтобы не доводить себя до нервного срыва и депрессии, стоит прислушиваться к своему настроению и тому, какие сигналы посылает вам организм. Вот семь «тревожных звоночков», которые ни в коем случае нельзя пропускать.

1. Вы раздражены

Нет, не так. Вы очень раздражены. Вас бесит буквально все — бабушка в метро, которая идет перед вами слишком медленно, тихий голос кассира в магазине, отсутствие молока к кофе в холодильнике утром… Все те пустяки, на которые вы бы даже не обратили внимания, внезапно превращаются в триггеры.

Проанализируйте, как вы реагируете — вам еще удается сдержаться, чтобы не накричать на других людей или на вас уже все кругом обижены за вспыльчивость?