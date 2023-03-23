Мы часто переоцениваем свои силы и возможности, взваливая на себя по максимуму — как на работе, так и дома. Пока все идет в штатном режиме, мы справляемся, но стоит ситуации выйти из-под контроля, как напряжение начинает нарастать. И справиться с ним в одночасье способны немногие.
Чтобы не доводить себя до нервного срыва и депрессии, стоит прислушиваться к своему настроению и тому, какие сигналы посылает вам организм. Вот семь «тревожных звоночков», которые ни в коем случае нельзя пропускать.
1. Вы раздражены
Нет, не так. Вы очень раздражены. Вас бесит буквально все — бабушка в метро, которая идет перед вами слишком медленно, тихий голос кассира в магазине, отсутствие молока к кофе в холодильнике утром… Все те пустяки, на которые вы бы даже не обратили внимания, внезапно превращаются в триггеры.
Проанализируйте, как вы реагируете — вам еще удается сдержаться, чтобы не накричать на других людей или на вас уже все кругом обижены за вспыльчивость?
2. Апатия
Бывает, открываешь утром глаза, смотришь в потолок — и не понимаешь, зачем проснулся. Впереди День сурка — встать, умыться, поесть, бежать на работу, а потом все снова одно и то же — и так по кругу.
Все это — яркий симптом эмоционального и профессионального выгорания. А значит, срочно пора выходить из рутины, менять картинку перед глазами, брать отпуск — что угодно.
3. Плохой сон
Бессонница бывает по разным причинам. Возможно, вы нервничаете перед важным мероприятием или день был настолько насыщенным, что мозгу требуется переварить впечатления еще до того, как вы провалитесь в сон. Может быть, у вас в доме младенец, требующий внимания, или же вы влюблены.
Во всех этих случаях волноваться не стоит, но если для бессонницы нет четкой причины, возможно, вас что-то тревожит, и с этим нужно срочно разобраться. Лучше со специалистом.
4. Беспокойство
У каждого из нас свой уровень тревожности — кто-то спокоен, как удав, в самых экстремальных ситуациях, а кто-то беспокоится и суетится по мелочам. Мы не будем здесь много говорить про обсессии, компульсии и панические атаки — предлагаем просто проанализировать, как изменился лично ваш уровень тревоги за последнее время.
Если вы ведете себя нетипично, волнуетесь по мелочам, которые раньше вас не трогали, возможно, стоит бережнее относиться к себе и поговорить о своих страхах с психотерапевтом.
5. Обидчивость
Проанализируйте, как часто вы достаете с полки свой «чемоданчик обид» и начинаете с мазохистским удовольствием их перебирать? Подруга снова не позвала на день рождения, хотя была у вас в гостях два раза подряд, дочь забыла поздравить с 8 Марта, а начальник опять сделал вид, что гениальная идея для проекта пришла в голову ему…
Если ваша ранимость переходит всякие границы и вы без конца расстраиваетесь из-за слов и поступков других людей, возможно, вы на грани нервного срыва.
6. Оцепенение
Если в жизни человека случается что-то экстраординарно плохое, он может замкнуться в себе. Врачи описывают это состояние как оцепенение, своего рода бесчувственность и равнодушие ко всем вокруг и происходящему.
Человек в таком состоянии может долго не отвечать на звонки и сообщения, игнорировать предложения о встрече, даже не ходить на работу. Иногда такой период нужно просто пережить.
7. Желание плакать
Если на дворе не февраль, а вам хочется набрать чернил и плакать — подумайте, с чем связана ваша слезливость. Люди старше 10 лет обычно плачут от большой радости или от большого горя. Если же вас выбивает из колеи сущий пустяк, возможно, ваша чаша терпения переполнена. Как минимум, пора отдохнуть, как максимум — порефлексировать над своим состоянием.