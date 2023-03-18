Что нужно изменить в жизни, чтобы стать счастливее: 10 советов психолога

1. Откажитесь от постоянной критики в свой адрес и научитесь прощать себя

Если постоянно пинать себя, награждать нелицеприятными эпитетами, особенно акцентируясь на своих ошибках и промахах, жизнь будет не только не мила, но может стать вообще невыносимой.

2. Никогда не сравнивайте себя с другими и с собой прежним

Ваш опыт и те условия, в которых вы находитесь и находились, не могут быть ровно такими же, как у других. И то, что удавалось раньше, не значит, что сможет быть вновь достижимым: вы не в той точке, как тогда.

3. Замечайте маленькие успехи

Крайне желательно замечать, что в жизни есть место не только горестям и страданиям, но и небыстрым достижениям, маленьким успехам и тихим победам. И если сосредоточиваться не на проблемах, а на способах решения, жить действительно становится проще.

4. Стройте планы на будущее

Не откладывайте принятие решений до последнего. В жизни всегда есть место определенным рискам. И если долго не принимать решений, вина, скука, тревога и любые другие негативные эмоции будут постоянными спутницами невыносимого существования.

5. Отдыхайте чаще на природе

Уделяйте время отдыху на природе и действительно расслабляйтесь, когда выбираетесь за город или в какой-нибудь парк. Восстановление организма происходит тогда, когда наступает успокоение и есть полноценный отдых.