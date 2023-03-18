Что нужно изменить в жизни, чтобы стать счастливее: 10 советов психолога

По словам психолога онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» Александры Титаревой, если хотите сделать свою жизнь счастливее, не стоит сразу же кардинально все менять — мгновенные позитивные перемены бывают только в кино. Однако, если маленькими шажками пробовать изменить то, что не нравится или что тяготит, счастье будет более ощутимым.
Психолог предложила 10 способов, которые в долгосрочной перспективе помогут вам почувствовать себя счастливее.
Когнитивно-поведенческий психолог, эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия»
1. Откажитесь от постоянной критики в свой адрес и научитесь прощать себя
Если постоянно пинать себя, награждать нелицеприятными эпитетами, особенно акцентируясь на своих ошибках и промахах, жизнь будет не только не мила, но может стать вообще невыносимой.
2. Никогда не сравнивайте себя с другими и с собой прежним
Ваш опыт и те условия, в которых вы находитесь и находились, не могут быть ровно такими же, как у других. И то, что удавалось раньше, не значит, что сможет быть вновь достижимым: вы не в той точке, как тогда.
3. Замечайте маленькие успехи
Крайне желательно замечать, что в жизни есть место не только горестям и страданиям, но и небыстрым достижениям, маленьким успехам и тихим победам. И если сосредоточиваться не на проблемах, а на способах решения, жить действительно становится проще.
4. Стройте планы на будущее
Не откладывайте принятие решений до последнего. В жизни всегда есть место определенным рискам. И если долго не принимать решений, вина, скука, тревога и любые другие негативные эмоции будут постоянными спутницами невыносимого существования.
5. Отдыхайте чаще на природе
Уделяйте время отдыху на природе и действительно расслабляйтесь, когда выбираетесь за город или в какой-нибудь парк. Восстановление организма происходит тогда, когда наступает успокоение и есть полноценный отдых.
6. Проводите свободное время с теми, с кем хочется
Пусть даже не с родными и близкими. Не отказывайте себе в таком приятном бонусе, как общение. Если вас понимают, принимают и поддерживают, неужели это не здорово?!
7. Несколько раз в неделю делайте то, что нравится
Не доводите себя до состояния «загнанной лошади». Все просто: если жить только по предписанным правилам и в состоянии «должен», на свои дела никогда не будет находиться времени. А следовательно, не будет и энергии шагать в нужном направлении дальше.
8. Найдите активность, которая не навредит здоровью
Чрезмерные интенсивные тренировки могут сделать только хуже и привести к необратимым последствиям.
9. Откажитесь от частого употребления алкоголя
Постарайтесь избавиться от привычек, которые не только портят здоровье, но и мешают. Под воздействием алкоголя очень легко совершить поступки, из-за которых потом придется переживать либо жалеть о содеянном.
10. Не пускайте на самотек состояние своего здоровья
Помните, ресурсы нашего организма не безграничны. А заболеваний, которые проходят со временем сами по себе, не так много, как хотелось бы.
А вы замечали, что помогает вам почувствовать себя немного счастливее? Возможно, пора снова об этом вспомнить.
Если же вы пока не знаете, пришло ли время что-то менять в своей жизни или еще нет, вот вам 7 признаков, говорящих о том, что пора. Посмотрите, происходит ли что-то похожее в вашей жизни?