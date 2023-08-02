Не тратьте на них время: от каких мужчин надо бежать женщинам с адекватной самооценкой

«Для здоровой женщины эта агрессивность сразу становится отталкивающей, потому что никакой позицией силы там не пахнет. Такое поведение партнера говорит о том, что внутри очень много табу, каких-то страхов. Агрессия — это ответ на угрозу, то есть этому человеку как будто что-то постоянно угрожает. Или его что-то тревожит. По крайней мере, он так это воспринимает. И агрессивен мужчина только потому, что очень слаб», — комментирует эксперт.