Не тратьте на них время: от каких мужчин надо бежать женщинам с адекватной самооценкой

Женщина с адекватной самооценкой всегда хочет построить здоровые отношения, где есть доверие, забота, сочувствие, любовь. И это абсолютно нормально, у человека всегда будет потребность в близком и в здоровой привязанности.
Но есть такие мужчины, с которыми ничего доброго и светлого построить невозможно. Как их распознать? Объясняет психолог.
Психолог и руководитель Центра психологической поддержки и психокоррекции в Санкт-Петербурге
«Женщина с адекватной оценкой мира и себя согласится на создание отношений, если будет чувствовать себя комфортно рядом с мужчиной. Если партнер будет внутренне нуждаться в том, чтобы избранница долюбила его за маму, за папу, или еще за кого-то, то от такого она рано или поздно сбежит», — говорит эксперт.
Забрать вину себе
Если женщина зрелая и вступает в отношения с мужчиной, она делает это на равных и не будет решать чьи-то психологические проблемы, пытаться избавить партнера от боли.
«Потому что если женщина вступает в отношения с мужчиной как жена, партнер, соратница, то она, основываясь на доверии, уважении, готова смотреть с ним в одну сторону, вместе участвовать в каких-то проектах, поддерживать мужчину в профессиональных удачах или неудачах и так далее. Но если мужчина в каких-то вопросах превращается просто в недолюбленного ребенка, это может вводить в состояние ступора. Такому мужчине женщина вряд ли доверится и полюбит его», — поясняет психолог.
Зализать чужие раны
Сигналом не вступать в отношения с мужчиной будет его сильная травмированность. Как это проявляется? Когда от него буквально веет:
ненадежностью;
неспособностью принимать какие-то ответственные решения;
неспособностью отвечать даже за себя;
неумением принять ответственность за свою собственную жизнь;
за свое развитие, образование;
за спорные ситуации, которые в любом случае возникнут.
Если мы берем зрелое общество, где женщина не будет перекладывать с ходу ответственность за свою жизнь на мужчину, то здесь важно, чтобы партнер хотя бы был опорой для себя, а также его уровень ответственности за собственную жизнь. Это дает женщине то самое чувство опоры и каменной стены.
Спасти невротика
Третий момент — это вопрос здоровья, причем не только физиологического, но и ментального.
«Я думаю, что этого нужно коснуться, потому что часто внешний вид человека отражает ментальные проблемы психологического и поведенческого характера», — говорит Анна Рязанова.
Например, люди с сильным самообесцениванием выглядят определенным образом:
у них может быть слишком хрупкое для мужчины телосложение;
недоразвитость мускулатуры, слишком тонкие руки и ноги, как будто детские или после тяжелой болезни.
Когда женщина понимает, что человек внутренне где-то настолько не уверен в себе, да еще и постоянно «съедает» и винит себя, то от такого хочется отвернуться.
Условно говоря, мужчина несет следующее: «Я такой красавчик, поэтому любите меня таким, какой я есть». Это тоже совсем не позиция силы. И такой мужчина просто будет отталкивать внутренне. Даже если на первом этапе возникнет симпатия, впоследствии ее сменит стремление женщины уйти из этих отношений.
Притянуться за счет агрессии
Бывают абсолютно немотивированно агрессивные мужчины. Женщину с какой-то глубокой травмой такие люди могут психологически болезненно притягивать.
«Для здоровой женщины эта агрессивность сразу становится отталкивающей, потому что никакой позицией силы там не пахнет. Такое поведение партнера говорит о том, что внутри очень много табу, каких-то страхов. Агрессия — это ответ на угрозу, то есть этому человеку как будто что-то постоянно угрожает. Или его что-то тревожит. По крайней мере, он так это воспринимает. И агрессивен мужчина только потому, что очень слаб», — комментирует эксперт.
Воспитать маменькиного сынка
И наконец, женщину со здоровой самооценкой не будет тянуть к мужчине, который все еще является продолжением собственной мамы.
Это обосновывается тем, что женщина уровнем своей симпатии, доверия, любви, принятия хочет все равно вложиться в мужчину. А если мама заняла все это пространство и вкладывается в своего сына как последний раз, то места свободного просто нет. В этом случае такой мужчина внутренне тоже будет отталкивать.
Тест на адекватность
Между тем здоровая самооценка очень важна — как и для собственного ментального благополучия, так и для нормальных отношений с окружающими. Психолог Михаил Лабковский рассказал о признаках, что с вашей самооценкой все хорошо. Познакомиться с ними можно ЗДЕСЬ.
Но что делать, если вы поняли, что с самооценкой у вас не все в порядке? По словам психологов, путь к адекватной самооценке начинается с самопознания. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.