Узнаете себя? 5 токсичных моделей поведения, которые могут разрушить отношения

«Человек склонен все делать лучше, достигать успеха, если в него кто-то верит. Это называется эффектом Пигмалиона , — говорит психолог Иоланта Берк. — Вера близких в то, что мы способны достичь большего, побуждает нас к свершениям. Работает эффект Пигмалиона и в обратную сторону: если на человека намертво приклеили обличающий „ярлык“ и уверены, что он никогда уже не изменится, то он так себя и будет вести».