Узнаете себя? 5 токсичных моделей поведения, которые могут разрушить отношения

Над идеальными отношениями, когда счастливы оба партнера, надо активно работать: проблемы не замалчивать, позитивное «подсвечивать», уметь слышать другого и не задвигать свои желания и потребности в дальний угол.
Но порой мы и сами не осознаем, что ведем себя в браке, в дружбе, в начинающихся любовных отношениях как варвары-разрушители.
Психологи издания ProNews
Заставляете оправдываться
Если вы регулярно несправедливо или иррационально обвиняете своего партнера, постоянно возлагаете вину на него за все, даже за самые мелкие бытовые неурядицы, вы рискуете его потерять.
Критикуете по любому поводу
Недостатки есть у каждого, но если вы везде и всюду «тычете» ими в того, кто рядом с вами, это не льстит ни ему, ни вам. Но ведь никто не совершенен!
Вместо того чтобы обращать внимание на то, что ваш близкий человек не делает или не способен делать, акцентируйте внимание на его хороших привычках и качествах характера, хвалите его и поощряйте, не обесценивайте, а признавайте успехи и достижения, даже небольшие.
Психолог, старший преподаватель Центра наук Университета медицины и здравоохранения RCSI, автор восьми книгЛичный сайт
«Человек склонен все делать лучше, достигать успеха, если в него кто-то верит. Это называется эффектом Пигмалиона, — говорит психолог Иоланта Берк. — Вера близких в то, что мы способны достичь большего, побуждает нас к свершениям. Работает эффект Пигмалиона и в обратную сторону: если на человека намертво приклеили обличающий „ярлык“ и уверены, что он никогда уже не изменится, то он так себя и будет вести».
Додумываете
Остерегайтесь делать выводы, не основанные на реальных фактах, — например, подозревать близкого человека в неверности из-за малейшего изменения в привычном поведении. Это дорога в пропасть.
Задумайтесь, почему вы себя так ведете, поговорите со своим любимым откровенно, но не с позиции обвинителя. Осознайте свои страхи, проявите понимание.
Уверены, что всегда правы
Доказывать до хрипоты, что правы именно вы, — это путь к взаимным обидам и напряжению в отношениях. Оставьте другим право думать иначе, уважайте мнение других людей.
Просто прекратите спорить по любому поводу, Это сохранит теплоту в отношениях и доверие.
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