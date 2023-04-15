Просто подумайте об этом: ученые из Йеля выяснили, что поможет нам дольше не стареть

Всем хочется как можно дольше оставаться молодыми, здоровыми, радоваться отражению в зеркале и реже ходить по врачам. Безусловно, отодвинуть старость поможет правильный образ жизни: здоровый сон, разнообразный рацион, регулярные физические нагрузки, отсутствие стресса. Но, к сожалению, рано или поздно мы все начнем ощущать неизбежные изменения, которые естественны для организма.
Одно из изменений — это угасание когнитивных способностей. Пожилые люди жалуются на память, им сложно вспомнить какие-то факты, некоторые информацию переспрашивают много раз. Если проблемы с памятью перерастут в заболевание, то человеку могут диагностировать деменцию. Это опасная патология, от которой пока нет лекарства.
В эксперименте ученых приняли участие 1716 человек в возрасте от 65 лет и старше. Эксперты наблюдали за ними в течение 12 лет. После тщательного анализа привычек они пришли к выводу: люди, которые воспринимали свое старение не как горе, а как новый интересный этап жизни, выглядели гораздо лучше и реже страдали от физических и психических расстройств.
«Большинство людей предполагают, что от незначительных когнитивных нарушений нет выздоровления, но на самом деле половина тех, у кого они есть, выздоравливают. И все дело именно в восприятии, работе над сознанием и мышлением», — сказала Бекка Леви, профессор общественного здравоохранения и психологии и ведущий автор исследования.
Позитивный настрой и правда лечит — доказано наукой
Это кажется невероятным, но головной мозг может лечить сердечные приступы, а также спасать от смертельных патологий. Этот орган — «первая скрипка» всего организма. Группа ученых из разных стран вот уже не первый год расшифровывает, как головной мозг способен руководить нашими иммунными реакциями и буквально управляет всеми процессами заболевания-выздоровления, которые происходят в нашем организме.
Как он может решать, болеть нам или выздоравливать? Разбираемся вместе с ученым-иммунологом.