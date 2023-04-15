Просто подумайте об этом: ученые из Йеля выяснили, что поможет нам дольше не стареть

Исследование ученых Йельской школы общественного здравоохранения показало, что избавиться от страха перед неизбежными старческими изменениями можно. Более того, пожилые люди с легкими когнитивными нарушениями могут улучшить свои способности аж на 30%. Для этого всего лишь надо начать воспринимать старение позитивно, то есть понимать, что это неизбежный фактор, который может принести не только минусы, но и плюсы. Как только человек начинает так думать, его психика как бы перестраивается, что существенно отражается на качестве жизни.