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Просто подумайте об этом: ученые из Йеля выяснили, что поможет нам дольше не стареть

У пожилых людей память заметно ухудшается, зрение и слух становятся слабыми, многие вещи — непосильными. Оказывается, даже угасшие когнитивные способности можно восстановить, главное — знать одну хитрость.

15 апреля 2023
Просто подумайте об этом: ученые из Йеля выяснили, что поможет нам дольше не стареть
Источник:
iStockphoto

Всем хочется как можно дольше оставаться молодыми, здоровыми, радоваться отражению в зеркале и реже ходить по врачам. Безусловно, отодвинуть старость поможет правильный образ жизни: здоровый сон, разнообразный рацион, регулярные физические нагрузки, отсутствие стресса. Но, к сожалению, рано или поздно мы все начнем ощущать неизбежные изменения, которые естественны для организма.

Одно из изменений — это угасание когнитивных способностей. Пожилые люди жалуются на память, им сложно вспомнить какие-то факты, некоторые информацию переспрашивают много раз. Если проблемы с памятью перерастут в заболевание, то человеку могут диагностировать деменцию. Это опасная патология, от которой пока нет лекарства.

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Исследование ученых Йельской школы общественного здравоохранения показало, что избавиться от страха перед неизбежными старческими изменениями можно. Более того, пожилые люди с легкими когнитивными нарушениями могут улучшить свои способности аж на 30%. Для этого всего лишь надо начать воспринимать старение позитивно, то есть понимать, что это неизбежный фактор, который может принести не только минусы, но и плюсы. Как только человек начинает так думать, его психика как бы перестраивается, что существенно отражается на качестве жизни.

В эксперименте ученых приняли участие 1716 человек в возрасте от 65 лет и старше. Эксперты наблюдали за ними в течение 12 лет. После тщательного анализа привычек они пришли к выводу: люди, которые воспринимали свое старение не как горе, а как новый интересный этап жизни, выглядели гораздо лучше и реже страдали от физических и психических расстройств.

«Большинство людей предполагают, что от незначительных когнитивных нарушений нет выздоровления, но на самом деле половина тех, у кого они есть, выздоравливают. И все дело именно в восприятии, работе над сознанием и мышлением», — сказала Бекка Леви, профессор общественного здравоохранения и психологии и ведущий автор исследования.

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Это кажется невероятным, но головной мозг может лечить сердечные приступы, а также спасать от смертельных патологий. Этот орган — «первая скрипка» всего организма. Группа ученых из разных стран вот уже не первый год расшифровывает, как головной мозг способен руководить нашими иммунными реакциями и буквально управляет всеми процессами заболевания-выздоровления, которые происходят в нашем организме.

Как он может решать, болеть нам или выздоравливать? Разбираемся вместе с ученым-иммунологом.

Автор текста:Софья Хромова
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