Nature: Позитивный настрой и вера в то, что вы поправитесь, действительно лечат

Группа ученых из разных стран вот уже не первый год расшифровывает, как головной мозг способен руководить нашими иммунными реакциями и буквально управляет всеми процессами заболевания-выздоровления, которые происходят в нашем организме. Результаты их работы
Ученый-иммунолог, PostDoc, лектор, научный редактор, научный популяризатор. Сотрудник PhD immunology in Pasteur institut во Франции.Личный сайт
— Группа ученых сама не верит своим результатам: прежде чем произнести их вслух, они перепроверили все много раз. Итак, один из экспериментов: группе мышей с инфарктами стимулировали область мозга, которая отвечает за положительные эмоции и мотивацию (вентральную тегментальную область), а другим — нет. У стимулированных на пораженном месте каким-то образом появилась здоровая ткань, у второй же группы остался полноценный рубец, — комментирует статью ученых Дарья Карташаева-Эберц.
Наш мозг действительно может влиять на иммунную систему — это не домыслы и фантазии, а уже доказанный научный факт.
Так, например, еще в 1990 году команда нейрохирурга Кевина Трейси из больницы North Shore в Манхассете сделала удивительное открытие: если мышам с инсультом ввести противовоспалительный препарат в мозг, то он будет действовать на весь организм в целом, а не только на главный мыслительный орган. То есть воспалительные процессы, которые были во всем теле, действительно сойдут на нет.
Чтобы понять, как это происходит, ученые перерезали блуждающий нерв, тот самый, который соединяет мозг с телом, — и эффект от лекарства пропал.
Еще одна группа ученых из Германии выяснила, что взаимодействие между иммунными клетками и нервами в наружном слое стенок артерий модулирует прогрессирование атеросклероза.
Удивительно, но мозг может контролировать и работу ЖКТ. Так, например, прямо над гипоталамусом находится область, которая участвует в обработке эмоций и телесных ощущений. В 2021 году исследователи обнаружили, что нейроны этой области хранят воспоминания о прошлых приступах воспаления кишечника, и что стимуляция этих клеток мозга активирует иммунный ответ. Есть у этого и обратный эффект: если у человека есть болезни ЖКТ, например, синдром раздраженного кишечника, то патология будет обостряться под влиянием негативных эмоций.
Клиницисты уже давно знают о влиянии позитивного мышления на развитие болезни. Ученые смогли выявить специфические мозговые цепи, которые мобилизуют иммунные клетки в организме мышей во время острого стресса.
Исследователи обнаружили два пути:
один, берущий начало в моторной коре головного мозга, направляет иммунные клетки к месту травмы или инфекции,
а другой, начинающийся в гипоталамусе — ключевом органе реагирования во время стресса, — снижает количество иммунных клеток, циркулирующих в крови.
Активация нейронов в гипоталамусе мыши может вызвать иммунный ответ, ученые теперь изучают, как манипулирование этими клетками может изменить рост опухолей.
— Если вы спросите онколога, он вам однозначно скажет, что настрой пациента на борьбу очень влияет на исход. Однако как именно протекают эти процессы и как влияют на исход? Науке еще предстоит разобраться. Несомненно, не все радостные и счастливые излечиваются от рака. Тут дело в терапии и вообще все не так-то просто, — говорит иммунолог.
Также ученые вплотную занялись ответом на вакцины у людей: может ли стимулирование определенной зоны мозга увеличить иммунный ответ на прививки. Они используют метод нейрообратной связи, а не стимуляцию мозгов людей напрямую (никто током не бьет людей), изменяется активность с помощью функциональной МРТ.
— Какой вывод мы можем сделать из всего этого? Психотерапия, положительные эмоции, добрые дела действительно оказывают существенное влияние на здоровье. Только вот они отлично работают совместно с лекарственной терапией, а не вместо нее. Наука доказывает, что слова «стресс спровоцировал» приобретают совсем другое значение. И да, стресс — фактор риска любых опасных патологий, как ни крути, — заключила эксперт.