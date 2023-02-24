Nature: Позитивный настрой и вера в то, что вы поправитесь, действительно лечат

Наш мозг действительно может влиять на иммунную систему — это не домыслы и фантазии, а уже доказанный научный факт.

Так, например, еще в 1990 году команда нейрохирурга Кевина Трейси из больницы North Shore в Манхассете сделала удивительное открытие: если мышам с инсультом ввести противовоспалительный препарат в мозг, то он будет действовать на весь организм в целом, а не только на главный мыслительный орган. То есть воспалительные процессы, которые были во всем теле, действительно сойдут на нет.

Чтобы понять, как это происходит, ученые перерезали блуждающий нерв, тот самый, который соединяет мозг с телом, — и эффект от лекарства пропал.