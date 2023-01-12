Ученые из Калифорнийского университета создали губку-имплант, уменьшающую раковые опухоли

Уже несколько десятилетий ученые из разных уголков Земли проводят исследования в поисках лекарства, которое спасет мир от рака. Такого средства еще не найдено, но есть варианты терапии, которые способны справиться с опухолью, хотя, к сожалению, и не у всех.
Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе изобрели специальный имплант, который может бороться с разными формами рака. Крошечное устройство размещается рядом с опухолью, после чего сразу же начинает атаку: оно способно уменьшить новообразование, а также помогает предотвратить появление новых раковых клеток. Результаты работы ученых
Имплант получил название SymphNode. Если рассматривать изобретение, то оно, скорее всего, будет напоминать маленькую губку — ее размер не больше, чем обычный ластик. Устройство изготовлено из альгината — побочного продукта бурых водорослей, который используют для изготовления продуктов питания, слепков зубов, также он служит отличным катализатором для постепенного высвобождения лекарств.
Принцип работы губки имланта: после того, как устройство оказывается в организме, оно начинает доставлять низкомолекулярный ингибитор роста опухоли, который подавляет регуляторные Т-клетки (Treg). Именно эти клетки, как известно ученым, способствуют развитию новообразования.
На этом заслуги SymphNode не заканчиваются: умное устройство также использует хемокины — это тип белка, который привлекает полезные Т-клетки. Они помогают организму вырабатывать мощный иммунный ответ, тем самый заставляя его вовсю бороться с раковыми клетками.
Эксперименты проводили на лабораторных мышах. Так, у грызунов, которые страдали раком молочной железы, показатели оказались впечатляющими: после введения в их организм губки-импланта размер опухоли уменьшался в некоторых случаях на 80%. Еще лучше оказались у результаты у мышей с меланомой: у них новообразование уменьшилось на 100% — то есть полностью исчезло.
Еще один итог: рак прекратил распространение у 100% мышей с раком молочной железы, в то время как распространение остановилось только у 40% мышей с меланомой.
Ученые также решили проверить, что будет, если выздоровевшим мышкам снова «подселить» опухоль. Результаты оказались прекрасными: Т-клетки памяти (которые остаются надолго после того, как первоначальная угроза миновала) «вспомнили», как уничтожать раковые клетки. То есть грызуны снова выздоровели. Ученые планируют продолжать эксперименты — они хотят опробовать разработку на людях, надеясь, что результаты будут аналогичными.
Какие еще есть разработки
Группа ученых из Уральского федерального университета им. Ельцина нашла новый способ лечения глиобластомы. Злокачественную опухоль головного и спинного мозга можно «разрушить» с помощью гена молодости Клото. Уже через 72 часа после введения препарата количество раковых клеток сокращается на двадцать процентов. Подробнее — ЗДЕСЬ.
Специалисты из Университета Цинциннати в США нашли способ, который помогает избежать рецидивов смертоносного рака. Эксперты предложили использовать препарат для иммунотерапии — пембролизумаб.
Ученые из Лондона предложили лечить рак с помощью вируса герпеса. Он доставляет массу неприятностей своему хозяину, стоит только иммунитету дать слабину. Но, оказывается, этот же вирус, только модифицированный, способен помогать излечивать рак.