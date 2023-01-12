Ученые из Калифорнийского университета создали губку-имплант, уменьшающую раковые опухоли

Уже несколько десятилетий ученые из разных уголков Земли проводят исследования в поисках лекарства, которое спасет мир от рака. Такого средства еще не найдено, но есть варианты терапии, которые способны справиться с опухолью, хотя, к сожалению, и не у всех.

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе изобрели специальный имплант, который может бороться с разными формами рака. Крошечное устройство размещается рядом с опухолью, после чего сразу же начинает атаку: оно способно уменьшить новообразование, а также помогает предотвратить появление новых раковых клеток. Результаты работы ученых опубликованы в научном журнале Nature.