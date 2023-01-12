Ученые из Калифорнийского университета создали губку-имплант, уменьшающую раковые опухоли
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Уже несколько десятилетий ученые из разных уголков Земли проводят исследования в поисках лекарства, которое спасет мир от рака. Такого средства еще не найдено, но есть варианты терапии, которые способны справиться с опухолью, хотя, к сожалению, и не у всех.

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе изобрели специальный имплант, который может бороться с разными формами рака. Крошечное устройство размещается рядом с опухолью, после чего сразу же начинает атаку: оно способно уменьшить новообразование, а также помогает предотвратить появление новых раковых клеток. Результаты работы ученых опубликованы в научном журнале Nature.

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Имплант получил название SymphNode. Если рассматривать изобретение, то оно, скорее всего, будет напоминать маленькую губку — ее размер не больше, чем обычный ластик. Устройство изготовлено из альгината — побочного продукта бурых водорослей, который используют для изготовления продуктов питания, слепков зубов, также он служит отличным катализатором для постепенного высвобождения лекарств.

Принцип работы губки имланта: после того, как устройство оказывается в организме, оно начинает доставлять низкомолекулярный ингибитор роста опухоли, который подавляет регуляторные Т-клетки (Treg). Именно эти клетки, как известно ученым, способствуют развитию новообразования.

На этом заслуги SymphNode не заканчиваются: умное устройство также использует хемокины — это тип белка, который привлекает полезные Т-клетки. Они помогают организму вырабатывать мощный иммунный ответ, тем самый заставляя его вовсю бороться с раковыми клетками.

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Эксперименты проводили на лабораторных мышах. Так, у грызунов, которые страдали раком молочной железы, показатели оказались впечатляющими: после введения в их организм губки-импланта размер опухоли уменьшался в некоторых случаях на 80%. Еще лучше оказались у результаты у мышей с меланомой: у них новообразование уменьшилось на 100% — то есть полностью исчезло.

Еще один итог: рак прекратил распространение у 100% мышей с раком молочной железы, в то время как распространение остановилось только у 40% мышей с меланомой.

Ученые также решили проверить, что будет, если выздоровевшим мышкам снова «подселить» опухоль. Результаты оказались прекрасными: Т-клетки памяти (которые остаются надолго после того, как первоначальная угроза миновала) «вспомнили», как уничтожать раковые клетки. То есть грызуны снова выздоровели. Ученые планируют продолжать эксперименты — они хотят опробовать разработку на людях, надеясь, что результаты будут аналогичными.

Какие еще есть разработки

  • Группа ученых из Уральского федерального университета им. Ельцина нашла новый способ лечения глиобластомы. Злокачественную опухоль головного и спинного мозга можно «разрушить» с помощью гена молодости Клото. Уже через 72 часа после введения препарата количество раковых клеток сокращается на двадцать процентов. Подробнее — ЗДЕСЬ.

  • Специалисты из Университета Цинциннати в США нашли способ, который помогает избежать рецидивов смертоносного рака. Эксперты предложили использовать препарат для иммунотерапии — пембролизумаб.

  • Ученые из Лондона предложили лечить рак с помощью вируса герпеса. Он доставляет массу неприятностей своему хозяину, стоит только иммунитету дать слабину. Но, оказывается, этот же вирус, только модифицированный, способен помогать излечивать рак.

Софья Хромова