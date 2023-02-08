Правда или вымысел: какую роль в возникновении рака играют смартфоны и еда

Какую роль играет наследственность

Об этом наверняка уже знают все: риски заболеть раком могут передаваться по наследству, но само заболевание — нет.

Как вариант, можно сдать генетический анализ по примеру Анджелины Джоли. Она удалила себе обе молочные железы, здоровые, просто потому что изучила свою генетику. Нашлась «поломка», а, значит, есть и риски.

— В наших реалиях, если пациент сдает генетику и видит «поломки», — это риски выше средних популяционных, но обычно мы рекомендуем в таком случае наблюдать за своим состоянием, проходить скрининг и для профилактики перейти на здоровое питание и правильный образ жизни, — поясняет врач.

Правда ли, что в 21 веке люди чаще болеют раком?

Не совсем так. Многие онкологические заболевания чаще развиваются в старшем возрасте — в 50-70 лет. Средняя продолжительность жизни сейчас растет, а раньше она была значительно меньше, поэтому по статистике кажется, что люди раньше реже сталкивались с онкологией.

Кроме того, онкологические заболевания раньше просто не выявляли, не было диагностики такого уровня, чтобы на ранней стадии поставить диагноз. Поэтому то, что сейчас онкологические диспансеры так активно работают и оказывают помощь, говорит о высоком уровне диагностики на раннем этапе у людей всех возрастов.