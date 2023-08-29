История Элис и Джона — молодой пары, у которой накопилось много долгов и совсем нет денег, чтобы их оплатить. В их руки попадает волшебный чайник, из которого буквально сыплются деньги всякий раз, когда кто-нибудь, находящийся рядом, испытывает боль.