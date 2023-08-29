Погружаясь в книги, мы наделяем героев своими чувствами, лучше узнаем других и самих себя, а следя за перипетиями сюжетов фильмов, будто наблюдаем за своей жизнью со стороны.
Именно поэтому некоторые литературные произведения и кинокартины могут обладать самым настоящим терапевтическим эффектом. Психолог Елена Горелова посоветовала, какие фильмы стоит посмотреть в разных жизненных ситуациях.
Дипломированный психолог, стаж более 30 лет, эксперт по семейному счастьюЛичный сайт
«Иногда нам очень важно взглянуть со стороны на ситуацию, происходящую в семье, —
Вот подборка из 5 фильмов для разных жизненных ситуаций.
Что посмотреть, если думаю об измене
«Прошлой ночью в Нью-Йорке».
Изящная мелодрама о проверке на верность с чувственными актрисами — нежной Кирой Найтли и эффектной Евой Мендес.
Что посмотреть, если в семье абьюз
«В постели с врагом»
Фильм наглядно демонстрирует классическое поведение жертвы и тирана. В главной роли — Джулия Робертс. Очень печально, если вы узнаете в нем кого-то из близких или даже самого себя…
Что посмотреть, если свекровь мешает жить
«Легкое поведение»
Британская романтическая комедия. Избалованной красотке-американке приходится выдержать смертельную схватку… со свекровью, которая никак не может смириться с легким поведением своей невестки.
Что посмотреть, если ссоримся из-за денег
«Миллион для чайников»
История Элис и Джона — молодой пары, у которой накопилось много долгов и совсем нет денег, чтобы их оплатить. В их руки попадает волшебный чайник, из которого буквально сыплются деньги всякий раз, когда кто-нибудь, находящийся рядом, испытывает боль.
Что посмотреть, если в семье зависимый
«Когда любви недостаточно»
Фильм основан на реальных событиях о создании первого общества анонимных алкоголиков.
Фильмы-антидепрессанты
Ранее психолог Петр Галигабаров посоветовал несколько фильмов-антидепрессантов. По словам эксперта, такие кинокартины, как «Назад в будущее», «Крутые виражи», «Один дома», «Во власти луны», или другие, связанные у вас с приятными воспоминаниями, позволят вернуться в те беззаботные времена.
Выбирать надо позитивные фильмы, возможно комедии. Уже просмотренные, иногда по нескольку раз. А вот от ужасов и триллеров, даже любимых, стоит отказаться.
Если на душе тоскливо, попробуйте посмотреть «Дневник памяти» и как следует поплакать — станет легче. А справиться с депрессией поможет «Гарри Поттер и узник Азкабана». В книге, которая стала основой сценария этой картины, Джоан Роулинг представила свое видение депрессии и способы с ней справиться.