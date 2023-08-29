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Если свекровь не дает жить, а муж — абьюзер: 5 фильмов, которые заменят визит к психологу

Психолог Елена Горелова посоветовала, какие фильмы посмотреть, если сейчас в отношениях у вас не все ладится. Эти кинокартины могут помочь в пяти самых распространенных жизненных ситуациях.

29 августа 2023
фильмы
Источник:
iStockphoto

Погружаясь в книги, мы наделяем героев своими чувствами, лучше узнаем других и самих себя, а следя за перипетиями сюжетов фильмов, будто наблюдаем за своей жизнью со стороны.

Именно поэтому некоторые литературные произведения и кинокартины могут обладать самым настоящим терапевтическим эффектом. Психолог Елена Горелова посоветовала, какие фильмы стоит посмотреть в разных жизненных ситуациях.

Елена Горелова
Психология

Дипломированный психолог, стаж более 30 лет, эксперт по семейному счастью

«Иногда нам очень важно взглянуть со стороны на ситуацию, происходящую в семье, — рассказала в своем блоге в „Телеграме“ психолог Елена Горелова. — В этом помогают фильмы. Они не решают проблему, но помогают абстрагироваться и взглянуть на себя другими глазами».

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Вот подборка из 5 фильмов для разных жизненных ситуаций.

Что посмотреть, если думаю об измене 
«Прошлой ночью в Нью-Йорке».

Изящная мелодрама о проверке на верность с чувственными актрисами — нежной Кирой Найтли и эффектной Евой Мендес.

Если свекровь не дает жить, а муж — абьюзер: 5 фильмов, которые заменят визит к психологу
Кира Найтли
Источник:
кадр из фильма/Кинопоиск/DeadManDead

Что посмотреть, если в семье абьюз
«В постели с врагом»

Фильм наглядно демонстрирует классическое поведение жертвы и тирана. В главной роли — Джулия Робертс. Очень печально, если вы узнаете в нем кого-то из близких или даже самого себя…

Если свекровь не дает жить, а муж — абьюзер: 5 фильмов, которые заменят визит к психологу
Джулия Робертс
Источник:
кадр из фильма/Кинопоиск/пикок

Что посмотреть, если свекровь мешает жить 
«Легкое поведение»

Британская романтическая комедия. Избалованной красотке-американке приходится выдержать смертельную схватку… со свекровью, которая никак не может смириться с легким поведением своей невестки.

Если свекровь не дает жить, а муж — абьюзер: 5 фильмов, которые заменят визит к психологу
Источник:
кадр из фильма/Кинопоиск

Что посмотреть, если ссоримся из-за денег 
«Миллион для чайников»

История Элис и Джона — молодой пары, у которой накопилось много долгов и совсем нет денег, чтобы их оплатить. В их руки попадает волшебный чайник, из которого буквально сыплются деньги всякий раз, когда кто-нибудь, находящийся рядом, испытывает боль.

Если свекровь не дает жить, а муж — абьюзер: 5 фильмов, которые заменят визит к психологу
Источник:
кадр из фильма/Кинопоиск/Bija

Что посмотреть, если в семье зависимый 
«Когда любви недостаточно»

Фильм основан на реальных событиях о создании первого общества анонимных алкоголиков.

Если свекровь не дает жить, а муж — абьюзер: 5 фильмов, которые заменят визит к психологу
Источник:
кадр из фильма/Кинопоиск
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Фильмы-антидепрессанты

Ранее психолог Петр Галигабаров посоветовал несколько фильмов-антидепрессантов. По словам эксперта, такие кинокартины, как «Назад в будущее», «Крутые виражи», «Один дома», «Во власти луны», или другие, связанные у вас с приятными воспоминаниями, позволят вернуться в те беззаботные времена.

Выбирать надо позитивные фильмы, возможно комедии. Уже просмотренные, иногда по нескольку раз. А вот от ужасов и триллеров, даже любимых, стоит отказаться.

Если на душе тоскливо, попробуйте посмотреть «Дневник памяти» и как следует поплакать — станет легче. А справиться с депрессией поможет «Гарри Поттер и узник Азкабана». В книге, которая стала основой сценария этой картины, Джоан Роулинг представила свое видение депрессии и способы с ней справиться.

Автор текста:Анна Майская
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