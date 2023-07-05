Самые опасные фразы, которые мы только можем произнести в адрес других или свой собственный и которые принижают значимость человека, внушают неверие в свои возможности: «Вся проблема в тебе», «У тебя ничего не получится», «Ты бестолочь (дура, идиот, тупица…)», «Да кому ты нужен», «Толку из тебя не будет», «Ты ничего не умеешь, дай сделаю сама/сам». Другие фразы, убивающие самооценку можно найти здесь.