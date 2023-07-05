Бывают ситуации, когда справиться с волнением очень непросто: вам предстоит собеседование с начальником перед приемом на работу, встреча с важным для вас человеком, волнительное свидание… Пожалуй, только очень уверенные в себе люди в этом случае могут быть совершенно спокойными.
Психолог рассказал, как буквально за две минуты избавиться от напряжения и почувствовать себя увереннее, если результат нужен здесь и сейчас.
«Без здоровой самооценки и уверенности в себе трудно построить гармоничные отношения, достигнуть карьерных успехов, обрести друзей, да и просто почувствовать себя счастливым человеком, — рассказывает в своем блоге семейный психолог Александр Шахов. — Но работа над самооценкой — процесс небыстрый. Он требует усилий и времени. Правда, есть нехитрая, но стопроцентно эффективная техника, которая поможет в случае, если успокоиться и обрести уверенность надо прямо сейчас.
Как стать увереннее
Встаньте прямо, ноги чуть шире плеч, почувствуйте под собой твердую почву. Слегка приподнимите подбородок и закиньте руки за голову. Уверенный взгляд вперед, чуть выше уровня горизонта. Дышите глубоко и полной грудью.
Находясь в такой позе от 2 до 4 минут, повторяйте установку (лучше вслух, но можно и про себя): «Я обретаю уверенность». Эффект не заставит себя ждать: уже через две минуты вы почувствуете, как подступает сила.
«Фразу совершенно спокойно можно заменить на любую актуальную для вас в данный момент: „Я выдержу любые испытания“, „Я выгляжу привлекательно, и окружающие это замечают“, „Я — классный специалист с внушительным опытом“ и так далее», — объясняет Александр Шахов.
Эксперт отмечает, что почти каждый человек сначала почувствует внутреннее сопротивление, пытаясь выполнить это упражнение.
«Вы можете почувствовать себя глупо и неловко, вам захочется вернуться в привычную позу, но это дело привычки. Выполняйте это упражнение по утрам — и заметите, что с каждым днем вам все легче и легче будет возвращать себя в состояние уверенности», — рекомендует психолог.
Не ругайте себя, даже молча
Ранее психологи объяснили, что очень плохая привычка — постоянно критиковать себя, ругать и указывать другим на свои собственные ошибки. Это негативно отражается на самооценке, буквально убивает уверенность в себе, обостряет переживания.
Самые опасные фразы, которые мы только можем произнести в адрес других или свой собственный и которые принижают значимость человека, внушают неверие в свои возможности: «Вся проблема в тебе», «У тебя ничего не получится», «Ты бестолочь (дура, идиот, тупица…)», «Да кому ты нужен», «Толку из тебя не будет», «Ты ничего не умеешь, дай сделаю сама/сам». Другие фразы, убивающие самооценку можно найти здесь.