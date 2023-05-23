Психолог Гут перечислил 5 способов стать увереннее в себе

Эксперимент

Интересный результат показал эксперимент американского психолога Мартина Селигмана, проведенный еще в 1967 году.

Сначала он приучил нескольких собак к тому, что после звукового сигнала они получают безопасный, но болезненный удар током. Через некоторое время животные начали реагировать на звук прежде, чем следовал электрический импульс. Тогда Селигман дал собакам возможность после сигнала перебраться в безопасное место. Но оказалось, что у животных сложилось четкое убеждение: после звонка будет ток и с этим невозможно ничего поделать. Они продолжали страдать, даже имея возможность этого не делать.