Кардиолог Шашкова объяснила, что будет с организмом, если пить алкоголь «наперстками»

Что вреднее — пить алкоголь маленькими глотками, растягивая процесс надолго, или «мужскими» порциями? Как влияет на организм употребление спиртного «наперстками»? Объяснения для «Доктора Питера» дала врач-терапевт, кардиолог Ольга Шашкова.
Как опьянеть быстрее
«Большая часть алкоголя всасывается в кровь через желудок, а 20% — в тонком кишечнике, — разъяснила „Доктору Питеру“ врач-терапевт, кардиолог Ольга Шашкова. — Но момент усваивания и всасывания алкоголя, в частности этанола, начинается именно в ротовой полости, а далее проходит уже в желудке и тонком кишечнике. Поэтому люди, которые употребляют спиртное маленькими порциями, быстрее достигают алкогольного опьянения».
В целом факторов, которые определяют скорость опьянения и длительность опьянения, достаточно много, отмечает врач.
«Это стаж употребления алкоголя, процент мышечной массы, пища, которую употребляют вместе со спиртным, — говорит терапевт. — Также важно знать, ел ли что-то человек до употребления алкоголя, закусывал чем-то в процессе либо же пьет натощак. Все это также влияет на степень опьянения».
Важна и температура окружающей среды — насколько жарко или холодно человеку.
«При пониженной температуре или на холоде замедляется обмен веществ, и опьянение наступает медленнее, — отмечает врач. — Не забывайте и о влиянии стресса на организм и других факторах: возраст, состояние здоровья, пол и генетические особенности, которые влияют на степень опьянения».
Лучше меньше и реже
«Учитывая физиологические процессы усвоения этанола, можно сказать, что растягивание удовольствия от спиртного, скорее, поможет ощущению более легкого и быстрого опьянения, — продолжает Ольга Шашкова. — В желудок и тонкий кишечник поступит меньше этанола, если употреблять алкоголь небольшими дозами в течение более длительного времени. Организм будет успевать справляться с детоксикацией. Поэтому лучше спиртное пить понемногу, чем употребить единожды большую порцию».
Ну и напоследок: каждый раз после употребления алкоголя позаботьтесь о восстановлении уровня фолиевой кислоты в организме, то есть витамина В9, советует врач.
«Недостаток фолиевой кислоты — это ранний процесс старения, повышение рисков онкологических и других заболеваний, более долгий процесс выздоровления и восстановления после болезней, — объясняет терапевт. — Фолиевая кислота — это один из ключевых элементов, который нужен эритроцитам, клеткам, которые переносят кислород. Это вещество также крайне необходимо для процессов обновления и правильного синтеза ДНК в клетках. А правильный синтез ДНК отвечает за деление и обновление клеток. Именно этот процесс обновления клеток отвечает за восстановление после болезней, защиту от них, за сохранение молодости и работоспособности тканей.
В каких продуктах содержится витамин B9 (фолиевая кислота):
листовые зеленые овощи и травы: зеленый салат, петрушка, капуста, зеленая ботва многих овощей;
листья черной смородины, шиповника, малины, березы, липы;
одуванчик, подорожник, крапива, мята, тысячелистник, сныть и др.;
свекла, горох, фасоль, огурцы, морковь, тыква, злаки, бананы, апельсины, абрикосы;
из животных продуктов витамин В9 содержат мясо (говядина, свинина, баранина), печень животных, курица, яйца, сыр, творог, молоко, рыба (тунец и лосось).