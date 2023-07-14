«Двойной удар по сердцу»: нарколог Калюжная объяснила, чем опасен сладкий алкоголь

Если вы предпочитаете сладкий алкоголь (кагоры, ликеры, портвейны, коктейли), стоит узнать чуть больше о том, как именно он усваивается в организме.
В чем главные опасности сладких спиртных напитков, объяснила врач-нарколог Марина Калюжная.
Пострадает печень
«Любой алкоголь вредит организму за счет содержания спирта, — рассказала „Доктору Питеру“ врач-нарколог Марина Калюжная. — Однако в сладком алкоголе плюс к спирту есть еще и сахар или сироп на его основе. Они ускоряют процесс опьянения и делают похмелье более тяжелым».
Также после подобного горячительного десерта страдает печень, берущая на себя роль очистителя организма. Сладкий алкоголь быстро усваивается и повышает уровень сахара в крови. А еще им можно незаметно напиться, не поняв, как так вышло.
Самый вредный сладкий алкоголь: топ-3
«Среди самых вредных — коктейли с энергетиком, — говорит нарколог. — Не могу представить, кому вообще могло прийти в голову придумать такой кошмар. Ведь этот коктейль наносит двойной удар сердцу. Алкоголь опьяняет, а кофеин заставляет сердце работать на износ. А еще из-за энергетика можно переборщить с алкоголем. Ведь человек думает, что он не очень пьян».
На втором месте в антирейтинге сладких спиртных напитков — магазинные коктейли из банок.
«Помимо некачественного спирта в составе такого „коктейля богов“ находится целый список из Е-добавок, стабилизаторов и усилителей вкуса», — продолжает Марина Калюжная.
Третью строчку списка нарколога заняли клубные коктейли, которые подают в барах и ночных заведениях.
«Да, спирт и сиропы там качественнее, чем в баночных коктейлях. И составляющие таких коктейлей (сиропы, соки) на порядок выше, чем в банках, — признает врач. — Но надо понимать, что никакой алкоголь, принятый внутрь, не проходит незаметно для организма. Поэтому лучше всего выбирать здоровую альтернативу».
Сладкое — плохая закуска
Ранее врач-диетолог предупредил, что спиртные напитки не стоит закусывать сладкими продуктами и запивать соками или газировкой с сахаром. Это очень вредно. К слову, гипертоникам не стоит налегать и на соленые снеки: в сочетании с алкоголем они могут усугубить факторы риска и стать причиной скачков давления.
Еще одна важная деталь: спиртное нельзя пить на голодный желудок. Даже если вам кажется, что вы можете спокойно обойтись без ужина, а потом отправиться на вечеринку и насытиться калорийными коктейлями, поверьте: для организма это будет двойной удар.