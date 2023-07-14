«Двойной удар по сердцу»: нарколог Калюжная объяснила, чем опасен сладкий алкоголь

«Среди самых вредных — коктейли с энергетиком, — говорит нарколог. — Не могу представить, кому вообще могло прийти в голову придумать такой кошмар. Ведь этот коктейль наносит двойной удар сердцу . Алкоголь опьяняет, а кофеин заставляет сердце работать на износ. А еще из-за энергетика можно переборщить с алкоголем. Ведь человек думает, что он не очень пьян».