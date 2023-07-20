Это не бессонница: 5 привычек, которые мешают нам нормально спать

Летом попытка заснуть для некоторых может оказаться трудной задачей: по ночам бывает душно и жарко. По словам Карана Раджа, температура тела в течение суток меняется и своего суточного максимума достигает примерно в 19 часов. После этого пика она начинает немного снижаться, из-за чего человек может почувствовать себя более сонным. В то же время выработка мелатонина. гормона сна, наоборот, начинает увеличиваться.