Токсиколог Кутушов объяснил, почему слабоалкогольные напитки опаснее крепкого спиртного

Из-за суррогатного сидра в России погибли уже больше 30 человек. Первый случай гибели от отравления контрафактным сидром, произведенным в Самарской области, в минувшие выходные зафиксирован уже и в Курганской области. Женщину, несмотря на все усилия врачей, не удалось спасти, сообщили в пресс-службе губернатора региона.
О массовом отравлении напитком стало известно 5 июня. У пострадавших в крови обнаружили метанол. Его попадание в организм человека вызывает тяжелое отравление, слепоту, боли и судороги.
Врач-токсиколог рассказал «Доктору Питеру», что люди погибли, возможно, не только из-за наличия в контрафактном напитке метанола и что сидр, как и другие слабоалкогольные напитки, могут быть опаснее, чем крепкое спиртное.
Врач-токсиколог, профессор, академик ЕАЕН (Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной академии авторов научных изобретений и открытий
Дело не только в метаноле
«Отравиться минимальным количеством спирта, который, возможно, добавили в этот сидр, невозможно до такой степени. Для смертельного отравления нужно выпить не менее 80-100 мл чистого метилового спирта. А крепость сидра в среднем от 4 до 8%, то есть столько спирта содержится в объеме напитка, и для смертельного отравления надо выпить несколько литров. Можно провести анализ для уточнения причины смерти: взять кровь, мочу и ткани, — рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов. — Есть еще один нюанс: если напиток стоит несколько месяцев в теплом месте, возможно, там произойдет химическая реакция — напиток действительно может стать токсичным ядом».
Доктор отмечает, что в целом слабоалкогольная продукция (крепостью до 10%) способна нанести большой вред здоровью, даже не принимая во внимание возможность отравления.
Чем опасны слабоалкогольные напитки
«Прежде всего, эти напитки условно слабоалкогольные. Во-вторых, они бьют первично по печени и сердцу, системе ЖКТ. В-третьих, при постоянном их употреблении может начаться пивной алкоголизм — это не шутка, а реальность, — предупреждает токсиколог Михаил Кутушов. — Привыкание к пиву, сидру, коктейлям, другим слабым алкогольным напиткам происходит крайне быстро. Но такой алкоголизм гораздо хуже, чем водочный, поскольку с ним тяжелее бороться».
Токсиколог предупреждает тех, кто привык после работы пить пиво или сидр и рассуждает в духе: «Что плохого будет от одной-двух банок?» Это очень серьезная ошибка.
«Доказано, что пиво вызывает ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет, камни в желчном и т.д., а также в целом негативно воздействует на работу нервной и сердечно-сосудистой систем, — объясняет врач. — Некоторые исследования предполагают, что если мужчина пьет алкоголь в минимально допустимых дозах, то это может снизить риск сердечно-сосудистой патологии. Однако здесь стоит говорить не о слабом алкоголе, а о качественном — о вине и крепких напитках».