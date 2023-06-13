Токсиколог Кутушов объяснил, почему слабоалкогольные напитки опаснее крепкого спиртного

«Отравиться минимальным количеством спирта, который, возможно, добавили в этот сидр, невозможно до такой степени. Для смертельного отравления нужно выпить не менее 80-100 мл чистого метилового спирта. А крепость сидра в среднем от 4 до 8%, то есть столько спирта содержится в объеме напитка, и для смертельного отравления надо выпить несколько литров. Можно провести анализ для уточнения причины смерти: взять кровь, мочу и ткани , — рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов. — Есть еще один нюанс: если напиток стоит несколько месяцев в теплом месте, возможно, там произойдет химическая реакция — напиток действительно может стать токсичным ядом».



Доктор отмечает, что в целом слабоалкогольная продукция (крепостью до 10%) способна нанести большой вред здоровью, даже не принимая во внимание возможность отравления.