Токсиколог Кузнецов объяснил, можно ли спасти людей, отравившихся некачественным алкоголем

В городе Димитровград Ульяновской области 11 человек получили тяжелейшее отравление. Людей госпитализировали в течение двух дней — 3 и 4 июня.
Несмотря на то что врачи старались сделать все возможное, чтобы спасти пациентов, 6 человек скончались. Об этом
Причина отравления в Димитровграде
По предварительным данным, все отравившиеся пили алкогольный сидр. Куплен был напиток в сетевых магазинах, где продается разливное пиво.
«Продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самарской области. На предприятии в настоящее время проводятся следственные действия, — говорится в сообщении Следкома. — Назначен ряд судебных экспертиз».
Возможно, в сидр, которым отравились люди, попал метанол вместо этанола.
Следком выложил кадры видео с производства алкогольного напитка.
Власти Димитровграда уже призвали жителей «не покупать нигде спиртные напитки, в первую очередь яблочный сидр»: «А если уже купили, то ни в коем случае не употребляйте!»
Роспотребнадзор после отравлений в Ульяновской области
Метанол или этанол — как отличить
Случаи, когда от суррогатного алкоголя с метанолом гибли люди, в России фиксировали не один раз. Симптомы отравления — головная боль, тошнота, рвота и, главное, резкое ухудшение и даже потеря зрения. Смертельной дозой метанола может быть даже 90 граммов.
Ранее химик Дмитрий Андреев рассказал «Доктору Питеру», что отличить смертельно опасный метанол от этанола очень трудно. Но есть несколько способов — например, поджечь алкогольный напиток. Если огонь будет голубой, в составе этанол, если зеленый — метанол.
Еще один «народный» способ проверить качество алкоголя — капнуть его на срез сырой картофелины. Если спирт этиловый, картошка окрасится в розовый, если метиловый — реакции не будет вовсе.
Еще можно добавить в рюмку подозрительного алкоголя чуть соды — в метаноле она полностью растворится, а вот в этаноле выпадет в осадок желтого цвета на дне.
Еще несколько способов проверки алкоголя читайте здесь.
Если отравился метанолом
Токсикологи предупреждают: если так случилось и в ваш организм попал метанол, есть антидот.
Кандидат медицинских наук, заведующий токсикологической реанимацией НИИ скорой помощи им. Джанелидзе
«В домашних условиях помогут обильное питье, сорбенты. Главное, надо запомнить, что антидот при отравлении метанолом — это этанол. Его своевременный прием многим спасает жизнь», — говорит Олег Кузнецов, токсиколог НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.