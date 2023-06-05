Токсиколог Кузнецов объяснил, можно ли спасти людей, отравившихся некачественным алкоголем

Несмотря на то что врачи старались сделать все возможное, чтобы спасти пациентов, 6 человек скончались. Об этом сообщает Следственный комитет по региону. По уточненным данным, умерших — 8 человек, пострадавших — 14, в том числе 16-летняя девушка, которая сейчас в реанимации, за ее жизнь борются врачи.