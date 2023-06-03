Профессор Бокерия рассказала, что происходит с организмом, когда мы голодаем время от времени

Интервальное голодание (ИГ) — одна из самых популярных в мире тенденций. Его используют, чтобы похудеть, улучшить свое здоровье и упростить свой образ жизни. Метод крайне прост: часть суток вы едите, другую часть — только пьете воду. Причем интервалы могут быть разные.
Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАНЛичный сайт
«Как известно, отсутствие пищи было естественным для человека. У древних охотников-собирателей не было супермаркетов, холодильников или продуктов питания круглый год. Иногда у них вообще не было еды. В результате люди эволюционировали, чтобы иметь возможность функционировать без пищи в течение долгого времени», — говорит Ольга Бокерия.
Когда мы постоянно что-то едим, то это негативно влияет на ЖКТ, печень и другие органы. Поэтому врачи советуют придерживаться режима дня, в котором есть завтрак, обед и ужин, а не «кусочничать» через каждые 1-2 часа.
Вариант ИГ (а их немало) выбирается индивидуально, говорит врач. Все зависит от:
желаемых целей;
состояния организма;
режима работы — когда вы спите, когда бодрствуете.
Модель питания может быть различной, например: 5:2, пост 1-2 дня в неделю, 16:8, 12:12, 20:4. Это лучше всего обсудить с вашим лечащим врачом.
Когда мы голодаем, в нашем организме происходят изменения на клеточном и молекулярном уровнях. Вот примеры происходящих изменений:
Стремительно растет уровень гормона роста человека. Это дает возможность терять жир и увеличивать мышечную массу.
Улучшается чувствительность к инсулину, а его уровень в крови резко падает. Чем ниже уровень инсулина, тем легче организму использовать жир в качестве топлива, а не откладывать про запас.
Клеточная регенерация (восстановление): при голодании ваши клетки запускают процесс обновления. Это включает в себя аутофагию, где они переваривают и удаляют старые и неработающие белки, которые накапливаются внутри клеток и активируют созревание новых.
Экспрессия генов: происходят изменения в функции генов, активируются гены, отвечающие за долголетие и защиту от болезней.
Все эти изменения помогают организму стать здоровее, говорит Ольга Бокерия.
Важно: при интервальном голодании нет специфического набора продуктов − что можно, а что нет. Однако нужно придерживаться общих принципов − употреблять полезные продукты, а не те, которые содержат рафинированные углеводы и жиры, консервы, химические заменители, усилители вкуса. Так вы потери веса либо не добьетесь, либо она будет минимальной.
Интервальное голодание подходит не всем
Прежде чем практиковать любую диету, нужна консультация врача. И интервальное голодание — не исключение. Его можно назвать экстремальной диетой, которая нарушает законы физиологии, заложенные в человеческом организме, и не способствует хорошему самочувствию, правильному гормональному балансу и метаболизму, уверена Зухра Павлова.
«Почему утром надо завтракать? Потому что сразу после сна мы имеем самый высокий уровень гормона кортизола, который способен разрушать нашу мышечную массу. И нам необходимо направить его на белок пищи, пока он не занялся нашими мышцами, — поясняла врач-эндокринолог Зухра Павлова.
По ее словам, есть надо три раза в день, чтобы обеспечить нужный уровень белка в организме. За один раз усваивается не более 30 граммов белка. А организму его нужно намного больше — минимум 1 г на килограмм веса, а лучше — до 1,5 г.
«После таких диет мы получаем людей с саркопенией — сниженной массой тела, последующим развитием нарушений минеральной плотности костной ткани», — отмечает эндокринолог.
Практиковать интервальное голодание или нет — решайте вместе со специалистом, например диетологом или эндокринологом. Если же вы просто хотите немного похудеть, то лучше не садиться на жесткие диеты, а следовать простым принципам питания. Они точно помогут избавиться от лишних килограммов раз и навсегда.