Они крадут энергию: список продуктов, которые мешают нашей продуктивности

Бургеры, картошка фри, пицца и прочие подобные блюда не просто очень калорийны, но и содержат слишком много насыщенных животных жиров и простых углеводов. При этом в них практически нет клетчатки, которая способствовала бы ускорению процесса пищеварения. В результате на переваривание пищи уходит слишком много времени, а все ресурсы организма уходят на то, чтобы справиться со съеденным. Человек ощущает упадок сил и хочет спать. О рабочем настрое в такой ситуации можно только мечтать.