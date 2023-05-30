Они крадут энергию: список продуктов, которые мешают нашей продуктивности

«Ты то, что ты ешь» — эта фраза очень точно отражает состояние нашего организма. Порой мы, употребляя пищу, только утоляем голод, но не закрываем потребность организма в определенных веществах, необходимых нашему мозгу.
Если критически пересмотреть свой ежедневный рацион и убрать из него продукты, которые мешают производительности, можно существенно повысить продуктивность и улучшить настроение на работе и дома. О том, что стоит исключать, «Доктору Питеру» рассказал врач-гастроэнтеролог СМ-Клиники Сергей Лопатин.
Терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог. Врач первой квалификационной категории
Что понимать под продуктивностью
Под продуктивностью обычно понимают способность человека к концентрации, плодотворной работе и проявлению креативности. Она формируется под влиянием целого ряда факторов — от режима сна до уровня физической активности. Однако первостепенную роль для нашей продуктивности играет питание.
Переизбыток в рационе сахара, простых углеводов, консервантов и жиров не только не заряжает организм энергией, но и отнимает ее. В итоге после приема пищи вместо прилива сил человек ощущает сонливость и усталость. Какие продукты следует минимизировать в рационе, чтобы повысить свою продуктивность? Составляем список.
Фастфуд
Бургеры, картошка фри, пицца и прочие подобные блюда не просто очень калорийны, но и содержат слишком много насыщенных животных жиров и простых углеводов. При этом в них практически нет клетчатки, которая способствовала бы ускорению процесса пищеварения. В результате на переваривание пищи уходит слишком много времени, а все ресурсы организма уходят на то, чтобы справиться со съеденным. Человек ощущает упадок сил и хочет спать. О рабочем настрое в такой ситуации можно только мечтать.
Шоколад, выпечка, сладости
Во время повышенных умственных нагрузок многие испытывают особенно острое желание съесть что-нибудь сладкое. Неслучайно самыми популярными перекусами в течение рабочего дня считаются булочки, печенье, шоколад и прочие сладости. Коварство таких продуктов заключается в высоком содержании простых углеводов. При попадании в организм они практически моментально расщепляются до глюкозы.
В умеренных количествах она действительно придает энергию и стимулирует мозговую активность. Проблема в том, что прилив бодрости в случае с простыми углеводами оказывается слишком коротким. Уже через 30-40 минут после еды уровень сахара в крови стремительно падает. Человек ощущает себя обессиленным и снова хочет есть.
Соки, лимонады, энергетики
Скачки глюкозы в крови с последующим упадком сил вызывают не только сладости, но и сладкие напитки. Прежде всего различные лимонады и пакетированные соки с добавлением сахара. К слову, сюда же относятся и энергетики. Они тонизируют нервную систему за счет различных стимулирующих веществ в составе.
Однако частое употребление энергетиков способно привести к переизбытку инсулина в крови и повысить риски развития сахарного диабета второго типа. Для этого состояния характерны вялость, проблемы с концентрацией и снижение работоспособности.
Кофе
Кофе считается бодрящим напитком номер один, но его переизбыток в рационе способен дать прямо противоположный эффект. Дело в том, что кофеин замещает в организме аденозин — биологически активное вещество, регулирующее чувство сонливости. Когда аденозин достигает определенного уровня, организм как бы получает сигнал о нехватке энергии и потребности в отдыхе. Для того чтобы этот сигнал прошел, аденозин должен вступить во взаимодействие со специальными белками-рецепторами.
Проблема заключается в том, что кофеин по своей форме похож на аденозин, из-за чего рецепторы часто путают эти два вещества. Кофе занимает чужое место и не дает мозгу получить сигнал о необходимости отдохнуть. При этом аденозин продолжает накапливаться в организме, и, как только действие кофеина ослабевает, это сразу же дает о себе знать мощным приливом усталости. Таким образом стимулирующий эффект от кофеина в большей степени носит искусственный характер. Чрезмерное пристрастие к этому напитку рано или поздно обернется постоянным ощущением переутомления.
Мясо
Достаточное количество белка в рационе является обязательным условием для поддержания продуктивности. Одним из главных источников этого вещества считается мясо. Впрочем, следует учитывать, что далеко не каждый его сорт одинакового хорошо будет усваиваться организмом. Курятину, индейку или кролика можно есть без опаски, а вот количество красного мяса в рационе лучше ограничить — буквально до пары раз в неделю.
Говядина, баранина и свинина отличаются высокой жирностью. Сочетание большого количества белков и жиров делает их крайне сложными для усвоения, из-за чего на остальную деятельность у организма не остается энергии. В красном мясе также содержится довольно много триптофана. Эта аминокислота способна вызвать повышенную сонливость. Вечером это скорее пойдет на пользу, но вот днем точно будет лишним.