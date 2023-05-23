Двойной удар: названы сочетания продуктов, которые помогут снизить холестерин

«Этот напиток богат антиоксидантами, способствующими снижению „плохого“ холестерина, — говорит Гарима Гоял. — А в лимоне содержатся флавоноиды, имеющие похожие свойства и снижающие риск сердечных заболеваний. Так что качественный зеленый чай с добавлением лимона — напиток, который может быть на вашем столе каждый день. Правда, осторожнее его стоит пить людям с пониженным давлением и тем, кто страдает от нарушений сна».