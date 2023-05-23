Двойной удар: названы сочетания продуктов, которые помогут снизить холестерин

По некоторым оценкам, 50% взрослых страдают от высокого уровня холестерина, причем многие даже не подозревают об этом. Между тем увеличивается риск возникновения атеросклероза, сердечных заболеваний и ранней смерти.
Первая рекомендация, которую дают опытные врачи пациентам с высоким холестерином, — скорректировать свой рацион и образ жизни. Это реально работает, иногда достаточно убрать из своей тарелки одни продукты, добавить другие — и плохие показатели холестерина тут же пойдут вниз.
Как снизить уровень холестерина без лекарств
«Выполняя ряд рекомендаций, уже в течение 6-8 недель можно улучшить свои показатели и сохранить здоровье без дополнительных лекарств, — считает врач Борис Никулин. — В первую очередь увеличьте физическую активность и похудейте (каждые 10 кг лишнего веса увеличивают уровень холестерина на 10%), бросьте курить, пейте меньше спиртного, ешьте меньше жирного — колбасы, бекона, фастфуда, тортов и магазинной выпечки. Добавьте в рацион овощи, зелень, фрукты, крупы и бобовые».
Какие сочетания продуктов снизят холестерин
Куркума и черный перец
«Исследование, опубликованное в Journal of Nutrition and Metabolism, показало, что куркума и черный перец значительно снижают уровень холестерина ЛПНП, —
Миндаль и йогурт
Миндаль — источник полезных для сердца мононенасыщенных жиров и белков, которые могут помочь снизить уровень холестерина ЛПНП.
«Исследование показало, что употребление йогурта может снизить общий уровень холестерина на 4%. Йогурт содержит пробиотики, которые улучшают пищеварение и уменьшают воспаление. Вместе эти два продукта составляют сытную и питательную закуску, которой можно наслаждаться в любое время дня, — объясняет эксперт. — Важно, чтобы йогурт был натуральным и не содержал большого количества сахара».
Зеленый чай и лимон
«Этот напиток богат антиоксидантами, способствующими снижению „плохого“ холестерина, — говорит Гарима Гоял. — А в лимоне содержатся флавоноиды, имеющие похожие свойства и снижающие риск сердечных заболеваний. Так что качественный зеленый чай с добавлением лимона — напиток, который может быть на вашем столе каждый день. Правда, осторожнее его стоит пить людям с пониженным давлением и тем, кто страдает от нарушений сна».
Чеснок и лук
Это классика на кухне. Такое сочетание отлично подходит для салатов, первых и вторых блюд.
«Оба эти продукта способны понижать холестерин, — рассказывает диетолог. — В чесноке есть аллицин, а в луке — кверцетин. Эти два ингредиента в сочетании не только вкусны, но и очень полезны, особенно для людей с высокими показателями холестерина».
Ошибки снижающих холестерин
Ранее диетолог Наталья Сычева объяснила, что есть ошибки, которые часто совершают пациенты с высоким холестерином, когда рьяно берутся за «чистку» рациона. По ее словам, многие отказываются от жирного, но продолжают есть булочки, конфеты и шоколадки. А в них содержатся искусственные трансжиры — они еще опаснее, чем натуральные.
«Неправильно также заменять мясо на «полезную» колбасу и сосиски — молочные, куриные и так далее. На самом деле там много скрытого насыщенного жира, — рассказала диетолог. — Ошибка и переходить на полностью обезжиренные продукты. В них для густоты кладут сахар и крахмал, они не дают насыщения, как итог — получаем переедание.