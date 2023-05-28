Не ешьте их вместе: 3 сочетания продуктов, которые навредят вашему здоровью

Организовать сбалансированный рацион — задача очень непростая. Как подчеркивает специалист по питанию Натали Вагнер, важны не только отдельные продукты сами по себе, но и то, как именно вы их сочетаете. Есть комбинации, в которых продукты усиливают положительные свойства друг друга. И наоборот: кое-что врачи не рекомендуют есть вместе.
Например, специалисты советуют не есть фрукты после плотного приема пищи, состоявшего из белков. Если съесть даже обычные яблоки после мяса, рыбы или бобов, есть риск столкнуться с замедленным пищеварением. В итоге могут проявиться неприятные симптомы: вздутие, дискомфорт в животе.
Фрукты лучше использовать в качестве варианта полезного перекуса между приемами пищи. Так вы сможете получить от них максимум пользы без вреда ЖКТ.
Еще одно неудачное сочетание по мнению врачей — большое количество сахара и рафинированных «быстрых» углеводов. Подобное комбо провоцирует резкий скачок уровня сахара в крови. А это, в свою очередь, делает человека вялым, вызывает перепады настроения. А еще такие скачки могут провоцировать набор веса и повышать риск развития диабета второго типа. Специалист рекомендует на ежедневной основе делать выбор в пользу более сбалансированных блюд, делая упор на белок, полезные жиры и цельнозерновые продукты, а также богатые клетчаткой фрукты и овощи.
Кроме того, не стоит одновременно есть молочные продукты и пищу с кислотами — например, цитрусы или помидоры. Дело в том, что кислота в сочетании с «молочкой» может вызвать изжогу и проблемы с желудком. Поэтому если хотите съесть йогурт или выпить молока, сделайте это до кислой еды или уже после, тогда питательные вещества смогут усвоиться без проблем, пишет издание
Кстати
Впрочем, есть и удачные сочетания продуктов, которые помогут, например, эффективней худеть. Например, попробуйте добавить в свою утреннюю яичницу немного острых специй. Особенно хорошо подойдет перец чили. Исследователи пришли к выводу, что такой завтрак поможет быстрее сжигать лишний жир. О других полезных и вкусных вариантах завтрака можно узнать ЗДЕСЬ.