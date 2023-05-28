Не ешьте их вместе: 3 сочетания продуктов, которые навредят вашему здоровью

Кроме того, не стоит одновременно есть молочные продукты и пищу с кислотами — например, цитрусы или помидоры. Дело в том, что кислота в сочетании с «молочкой» может вызвать изжогу и проблемы с желудком. Поэтому если хотите съесть йогурт или выпить молока, сделайте это до кислой еды или уже после, тогда питательные вещества смогут усвоиться без проблем, пишет издание Magazin Novosti.