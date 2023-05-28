Польза и вред консервов: гастроэнтеролог объяснила, почему они должны быть в рационе

Консервирование было придумано для того, чтобы можно было существенно продлить сроки годности пищевых продуктов, но при этом они не теряли бы своих питательных и вкусовых свойств. Основная суть консервирования — это полное прекращение или существенное замедление жизнедеятельности бактерий, которые портят пищу. Для каждого вида продуктов существуют свои варианты консервирования, иногда разные виды продуктов можно сочетать между собой — например, мясо и овощи, рыбу и овощи, грибы с овощами и так далее.