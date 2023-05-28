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Польза и вред консервов: гастроэнтеролог объяснила, почему они должны быть в рационе

Многие из нас любят домашние заготовки: маринованные грибочки, помидоры, огурцы, различные салаты, компоты из фруктов и ягод. Но есть ли польза от этих продуктов?

28 мая 2023
Полезны ли консервы
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iStockphoto

Фрукты и овощи, рыба и мясо — домашние и промышленные консервы есть в рационе большинства из нас. Главный плюс очевиден: это готовый к употреблению продукт, который можно долго хранить даже при комнатной температуре. Есть ли другие положительные стороны у такой еды или стоит от нее отказаться совсем, рассказала «Доктору Питеру» кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Екатерина Кашух
Медицина

Кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест»

Как делают консервы на фабриках и дома

Консервирование было придумано для того, чтобы можно было существенно продлить сроки годности пищевых продуктов, но при этом они не теряли бы своих питательных и вкусовых свойств. Основная суть консервирования — это полное прекращение или существенное замедление жизнедеятельности бактерий, которые портят пищу. Для каждого вида продуктов существуют свои варианты консервирования, иногда разные виды продуктов можно сочетать между собой — например, мясо и овощи, рыбу и овощи, грибы с овощами и так далее.

Для изготовления консервированных продуктов используют разные методики:

  • влияние высокой температуры в ходе стерилизации или пастеризации;

  • использование антисептических и антибиотических компонентов;

  • растворы соли или сахара, добавление различных кислот, например уксусной.

Чаще всего консервы хранятся в герметичных емкостях — стеклянных или металлических банках, куда нет доступа воздуху. Продукты в таком виде могут храниться от нескольких месяцев до нескольких лет.

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Это удобно и практично

Консервированные продукты удобны, они всегда под рукой в поездках, на даче, в походах. Ими можно утолить голод практически в любой ситуации. Кроме того, консервы доступны по цене, их можно приобрести впрок практически в любом ближайшем магазине.

В зависимости от вида консервов можно решить и определенные проблемы в здоровье. Так, например, рыбные консервы — отличный источник кальция, магния, йода и других минералов. Но, конечно, они не должны составлять основу рациона постоянно.

Есть ли опасность в консервах

Противники такого продукта обычно боятся консервантов, даже это слово приобрело негативную коннотацию. На самом деле основные консерванты, которые используют и дома, и на производстве, — это привычные соль, сахар, уксус и лимонная кислота. На производстве применяют еще и синтетические вещества, большинство из которых одобрены Роспотребнадзором.

Опасность не в самих консервантах, а в их количестве. Например, если человек каждый день за обедом съедает один маринованный огурчик, ничего страшного не произойдет. Также не случится катастрофы из-за пары ложек варенья.

Сахар, соль и уксус в больших количествах вредны для организма. Если есть маринованные овощи банками, это может стать причиной раздражения слизистой оболочки ЖКТ, отеков или повышения давления. А любовь к джемам может закончиться набором веса.

Нужно помнить, что слишком частое употребление любых продуктов (не только консервов) не рекомендуется. Основа здорового рациона — разнообразие, говорит гастроэнтеролог.

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Как выбрать качественные консервы в магазине

Не все консервы одинаковы: выбирая продукт, нужно задуматься о его составе. Например, можно отказаться от фруктов в сахарном сиропе в пользу продукта в собственном соку. Витамины после термической обработки в них не сохраняются, но лакомство хотя бы не навредит фигуре.

Рыбу тоже консервируют по-разному. В масле — более калорийный вариант, в собственном соку — диетический. К тому же в скумбрии, тунце или горбуше из банки есть полезные жирные кислоты, а вот соли гораздо меньше, чем в свежей слабосоленой рыбе. Именно поэтому тунец в собственном соку часто становится основой полезных рационов.

Многие люди считают кабачковую или баклажанную икру диетическим продуктом, хотя на самом деле в ее составе много жиров, снижать количество которых нужно всем, кто борется с лишним весом.

А как обстоят дела с домашней консервацией?

В целом к домашним заготовкам применимы те же советы, что и к магазинной консервации — умеренность и внимание к составу.

Но баночки из собственной кладовой могут быть опасны в плане заражения ботулизмом. Если в процессе домашнего консервирования овощи, фрукты или грибы плохо вымыты или простерилизованы, в банку может попасть бактерия, вырабатывающая нейротоксин. Этот токсин вызывает тяжелейшее заболевание нервной системы, которое приводит к параличу и смерти.

Взрослым людям не стоит совсем отказываться от консервов, опасаясь их вреда. Главное — соблюдать меру и внимательно изучать состав конкретного продукта. А вот детям до трех лет лучше все-таки давать свежие овощи и фрукты, отварное мясо и рыбу, — резюмирует Екатерина Кашух.

Автор текста:Алена Парецкая
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