Польза и вред консервов: гастроэнтеролог объяснила, почему они должны быть в рационе

Фрукты и овощи, рыба и мясо — домашние и промышленные консервы есть в рационе большинства из нас. Главный плюс очевиден: это готовый к употреблению продукт, который можно долго хранить даже при комнатной температуре. Есть ли другие положительные стороны у такой еды или стоит от нее отказаться совсем, рассказала «Доктору Питеру» кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
Кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест»
Как делают консервы на фабриках и дома
Консервирование было придумано для того, чтобы можно было существенно продлить сроки годности пищевых продуктов, но при этом они не теряли бы своих питательных и вкусовых свойств. Основная суть консервирования — это полное прекращение или существенное замедление жизнедеятельности бактерий, которые портят пищу. Для каждого вида продуктов существуют свои варианты консервирования, иногда разные виды продуктов можно сочетать между собой — например, мясо и овощи, рыбу и овощи, грибы с овощами и так далее.
Для изготовления консервированных продуктов используют разные методики:
влияние высокой температуры в ходе стерилизации или пастеризации;
использование антисептических и антибиотических компонентов;
растворы соли или сахара, добавление различных кислот, например уксусной.
Чаще всего консервы хранятся в герметичных емкостях — стеклянных или металлических банках, куда нет доступа воздуху. Продукты в таком виде могут храниться от нескольких месяцев до нескольких лет.
Это удобно и практично
Консервированные продукты удобны, они всегда под рукой в поездках, на даче, в походах. Ими можно утолить голод практически в любой ситуации. Кроме того, консервы доступны по цене, их можно приобрести впрок практически в любом ближайшем магазине.
В зависимости от вида консервов можно решить и определенные проблемы в здоровье. Так, например, рыбные консервы — отличный источник кальция, магния, йода и других минералов. Но, конечно, они не должны составлять основу рациона постоянно.
Есть ли опасность в консервах
Противники такого продукта обычно боятся консервантов, даже это слово приобрело негативную коннотацию. На самом деле основные консерванты, которые используют и дома, и на производстве, — это привычные соль, сахар, уксус и лимонная кислота. На производстве применяют еще и синтетические вещества, большинство из которых одобрены Роспотребнадзором.
Опасность не в самих консервантах, а в их количестве. Например, если человек каждый день за обедом съедает один маринованный огурчик, ничего страшного не произойдет. Также не случится катастрофы из-за пары ложек варенья.
Сахар, соль и уксус в больших количествах вредны для организма. Если есть маринованные овощи банками, это может стать причиной раздражения слизистой оболочки ЖКТ, отеков или повышения давления. А любовь к джемам может закончиться набором веса.
Нужно помнить, что слишком частое употребление любых продуктов (не только консервов) не рекомендуется. Основа здорового рациона — разнообразие, говорит гастроэнтеролог.
Как выбрать качественные консервы в магазине
Не все консервы одинаковы: выбирая продукт, нужно задуматься о его составе. Например, можно отказаться от фруктов в сахарном сиропе в пользу продукта в собственном соку. Витамины после термической обработки в них не сохраняются, но лакомство хотя бы не навредит фигуре.
Рыбу тоже консервируют по-разному. В масле — более калорийный вариант, в собственном соку — диетический. К тому же в скумбрии, тунце или горбуше из банки есть полезные жирные кислоты, а вот соли гораздо меньше, чем в свежей слабосоленой рыбе. Именно поэтому тунец в собственном соку часто становится основой полезных рационов.
Многие люди считают кабачковую или баклажанную икру диетическим продуктом, хотя на самом деле в ее составе много жиров, снижать количество которых нужно всем, кто борется с лишним весом.
А как обстоят дела с домашней консервацией?
В целом к домашним заготовкам применимы те же советы, что и к магазинной консервации — умеренность и внимание к составу.
Но баночки из собственной кладовой могут быть опасны в плане заражения ботулизмом. Если в процессе домашнего консервирования овощи, фрукты или грибы плохо вымыты или простерилизованы, в банку может попасть бактерия, вырабатывающая нейротоксин. Этот токсин вызывает тяжелейшее заболевание нервной системы, которое приводит к параличу и смерти.
Взрослым людям не стоит совсем отказываться от консервов, опасаясь их вреда. Главное — соблюдать меру и внимательно изучать состав конкретного продукта. А вот детям до трех лет лучше все-таки давать свежие овощи и фрукты, отварное мясо и рыбу, — резюмирует Екатерина Кашух.