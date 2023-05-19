Польза и вред ферментированных продуктов: в каком случае заквашенное превращается в тухлое

В нашем рационе слишком много продуктов с белой мукой, переработанного мяса, фастфуда и полуфабрикатов и катастрофически не хватает свежих плодов, зерновых, постного мяса, рыбы, молочных продуктов. Сегодня этот стиль питания даже получил особое название — «диета западных людей». В результате страдает микробное равновесие кишечника, ему не хватает про- и пребиотиков, которые нужны для роста собственной полезной микрофлоры.