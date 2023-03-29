Ученые выяснили, что происходит с мозгом, когда мы едим сладости и фастфуд

Каждый раз, когда вы идете за продуктами в магазин, очень сложно купить все только по списку. В корзину, где лежат молоко, яйца и мясо, частенько добавляются шоколадки, печенье, чипсы или другие вредности. И ведь мы останавливаем себя, уговариваем не есть быстрые углеводы, но в магазине решение почему-то резко меняется.
Ученые из Института исследований метаболизма Макса Планка в Кельне в сотрудничестве с Йельским университетом решили выяснили, как могут влиять на мозг жирные и сладкие продукты. Результаты их исследования
Ученые разделили группу добровольцев на две части: одна получала небольшой пудинг, содержащий много жира и сахара, каждый день в течение 8 недель в дополнение к обычному рациону. Другая группа тоже лакомилась пудингом — десерт содержал такое же количество калорий, но был менее жирным. Мозговая активность добровольца измерялась до и в течение восьми недель.
Оказалось, что мозг в разы сильнее реагировал на еду у участников первой группы. Жирный пудинг активировал дофаминергическую систему — область мозга, отвечающую за мотивацию и вознаграждение.
— Наши измерения мозговой активности показали, что мозг перестраивается через потребление чипсов и других вредных продуктов. Он подсознательно учится отдавать предпочтение именно такой пище. Благодаря этим изменениям в мозге мы бессознательно всегда будем предпочитать продукты, содержащие много жира и сахара, — объясняет руководитель исследования Марк Титтгемейер.
Любопытно, что за период исследования испытуемые не прибавили в весе больше и их показатели крови, такие как уровень сахара или холестерина в крови, также не изменились.
Однако исследователи предполагают, что предпочтение сладких продуктов сохранится и после окончания исследования.
— Новые связи создаются в мозгу, и они не «растворяются» так быстро. В конце концов, весь смысл обучения в том, что, однажды выучив что-то, вы это не забудете за пару дней. Так что отказаться от сладкого участникам будет сложно, даже если они до этого его не любили, — объясняет Марк Титтгемейер.
Как отказаться от сладкого за 10 дней
По словам акушера-гинеколога Екатерины Волковой, с самой сахарной зависимостью можно справиться всего лишь за 10 дней. Как объяснила врач, уже через неделю должны произойти изменения в структуре вкусовых «сладких» рецепторов, а через 3 недели — появиться «первые зачатки» привычки обходиться без конфет. Подробную инструкцию о том, как можно это сделать, можно найти ЗДЕСЬ.