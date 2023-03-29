Ученые выяснили, что происходит с мозгом, когда мы едим сладости и фастфуд

Любопытно, что за период исследования испытуемые не прибавили в весе больше и их показатели крови, такие как уровень сахара или холестерина в крови, также не изменились.

Однако исследователи предполагают, что предпочтение сладких продуктов сохранится и после окончания исследования.

— Новые связи создаются в мозгу, и они не «растворяются» так быстро. В конце концов, весь смысл обучения в том, что, однажды выучив что-то, вы это не забудете за пару дней. Так что отказаться от сладкого участникам будет сложно, даже если они до этого его не любили, — объясняет Марк Титтгемейер.

Как отказаться от сладкого за 10 дней

По словам акушера-гинеколога Екатерины Волковой, с самой сахарной зависимостью можно справиться всего лишь за 10 дней. Как объяснила врач, уже через неделю должны произойти изменения в структуре вкусовых «сладких» рецепторов, а через 3 недели — появиться «первые зачатки» привычки обходиться без конфет. Подробную инструкцию о том, как можно это сделать, можно найти ЗДЕСЬ.