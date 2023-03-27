Натирать полы до блеска и мыться каждый день: правила гигиены, которые не добавят нам здоровья

Во всем должна быть мера

Конечно, заявления эти весьма радикальны. Но если вы постоянно проводите в душе или ванной чрезмерно много времени, то это действительно может стать проблемой для здоровья. Избыточные гигиенические процедуры повреждают наружный жировой слой (липидный барьер), удерживающий влагу и защищающий кожу от воздействия различных раздражающих веществ и аллергенов.

Постоянные нарушения липидного барьера кожи приводят к сухости и воспалению. Кроме того, при излишней гигиенической активности смываются не только «плохие» микроорганизмы, но и «хорошие», защищающие нас.

Возможно, что большинству людей действительно нет необходимости принимать душ или ванну каждый день. В среднем достаточно проводить водные процедуры 2-3 раза в неделю, за исключением интимных мест, требующих ежедневного ухода. Следует учитывать и внешние факторы: образ жизни, физическую активность, климатические условия, а также склонность к жирности кожи и потливости.

И не стоит забывать, что многих заболеваний, которыми страдает население нашей планеты, можно было бы избежать при соблюдении элементарных правил гигиены.