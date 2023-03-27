Натирать полы до блеска и мыться каждый день: правила гигиены, которые не добавят нам здоровья

Мы привыкли соблюдать определенные правила гигиены, которым нас научили наши мамы и бабушки. Но зачастую отношение к уборке исторически складывается неверно. Но переубедить себя в том, что вы что-то делаете неверно, могут только четко доказанные факты.
Разобраться в мифах и узнать правду нам помог Михаил Лебедев, ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Не нужно принимать ванну и душ каждый день — это вредно
Недавно британские ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины и Гарвардской медицинской школы заявили, что людям совсем не обязательно принимать ванну и душ каждый день. Мало того, можно вообще отказаться от этих процедур, так как регулярное мытье может вызвать аллергические реакции, сухость кожи и попадание на нее болезнетворных бактерий.
Утверждалось, что частые гигиенические процедуры на протяжении жизни снижают эффективность работы иммунной системы, которая нуждается в «стимуляции» грязью и различными микроорганизмами. Ну а что касается неприятных запахов — то это вреда не представляет.
Во всем должна быть мера
Конечно, заявления эти весьма радикальны. Но если вы постоянно проводите в душе или ванной чрезмерно много времени, то это действительно может стать проблемой для здоровья. Избыточные гигиенические процедуры повреждают наружный жировой слой (липидный барьер), удерживающий влагу и защищающий кожу от воздействия различных раздражающих веществ и аллергенов.
Постоянные нарушения липидного барьера кожи приводят к сухости и воспалению. Кроме того, при излишней гигиенической активности смываются не только «плохие» микроорганизмы, но и «хорошие», защищающие нас.
Возможно, что большинству людей действительно нет необходимости принимать душ или ванну каждый день. В среднем достаточно проводить водные процедуры 2-3 раза в неделю, за исключением интимных мест, требующих ежедневного ухода. Следует учитывать и внешние факторы: образ жизни, физическую активность, климатические условия, а также склонность к жирности кожи и потливости.
И не стоит забывать, что многих заболеваний, которыми страдает население нашей планеты, можно было бы избежать при соблюдении элементарных правил гигиены.
Генеральной уборке — быть?
Увы, большинство людей явно переоценивают необходимость и значимость генеральной уборки. Прежде всего, надо понимать, что пыль, включающая в себя различные аллергены, отшелушенный эпителий людей и домашних животных, пылевых клещей, накапливается постоянно и мы никогда не сможем полностью от нее избавиться таким «кавалерийским наскоком», как генеральная уборка. Тем более что уровень загрязнений достаточно быстро возвращается к «доуборочным» значениям.
Поэтому разумнее и полезнее для здоровья постоянно заниматься текущей мелкой уборкой, поддерживая чистоту на приемлемом уровне. Ну а генеральная уборка должна проводиться независимо от текущего поддержания чистоты и включать в себя не такие частые процедуры, например — сезонное мытье окон.
Идеальная чистота и дезинфекция — зло?
«Для предотвращения заболеваний в доме необходимо соблюдать идеальную чистоту и проводить дезинфекцию» — это утверждение не что иное, как попытка бездумно следовать агрессивной рекламе, предлагающей соблюдать идеальную чистоту в доме при помощи различных средств по уходу, «убивающих до 99,9% известных микробов».
Между тем «хирургическая стерильность» дома способствует ослаблению иммунной системы, которая не получает достаточной «тренировки» своих защитных функций. Особенно это касается детей — если все вокруг них стерильно, то в будущем их нетренированный иммунитет может не справиться даже с банальными инфекциями.
Кроме того, чрезмерная дезинфекция провоцирует аллергические заболевания. Чаще всего регистрируются аллергический ринит, конъюнктивит, бронхиальная астма, атопический дерматит.
Ну и наконец — «свято место пусто не бывает». В продезинфицированном помещении вместо погибших вредных и безвредных микроорганизмов появляются плесневые грибы, разрастаясь в местах, которые лучше всего обрабатывались различными средствами: в санузле, на кухне и т. п.
Поэтому в доме достаточно поддерживать разумный и комфортный уровень чистоты, не превращая свое жилье в операционную. Ведь полностью избавиться от микроорганизмов практически невозможно. Но всегда можно поддерживать дома порядок без излишней дезинфекции.
Самое грязное место в доме — не туалет
Во многих рекламных роликах самым «страшным» местом является унитаз, особенно под ободком. Но это совсем не так, тем более что унитаз регулярно моется с применением различных средств. А главным «рассадником» микробов являются губки для мытья посуды и половые тяпки. К лидерам по загрязненности можно отнести дверные ручки, электрические выключатели, пульты от телеаппаратуры.
Но и особое внимание следует обратить на мобильный телефон — где мы его только не достаем и куда только не кладем. Руки при этом моем далеко не всегда. Вспомните, когда вы последний раз обрабатывали свой телефон? Не следует забывать и о других электронных гаджетах — клавиатуре, компьютерной мыши, планшете и др.
Посудомоечная и стиральная машины не нуждаются в уходе — они моют себя сами
Это утверждение неверно — в посудомоечной машине после мойки могут остаться частички пищи и жира, а в стиральной — самые разнообразные вещества, в том числе биологического происхождения. Темнота, тепло и влага способствуют росту самых различных микроорганизмов и плесневых грибов.
Поэтому после каждой стирки следует оставлять стиральную машину на некоторое время с открытой крышкой, а раз в месяц запускать цикл стирки без белья при высокой температуре с добавлением хлорсодержащего средства (или программу самоочистки, если таковая есть). Периодически барабан, уплотнители следует обрабатывать антисептиком. И не забывать очищать фильтры согласно инструкции.
Посудомоечную машину также необходимо просушивать после цикла мойки с открытой крышкой; очищать фильтр слива и мыть сеточку. Раз в месяц целесообразно запускать программу самоочистки с использованием специальных средств для посудомоечных машин.