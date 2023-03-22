Избегайте этого компонента в составе: названы самые токсичные средства для уборки дома

Три года пандемии отлично научили нас регулярно пользоваться антисептиками и дезинфицировать все, к чему мы прикасаемся, чтобы избежать заражения вирусами и бактериями.

Но задумывались ли вы, какими именно средствами в своем доме обычно убиваете микробов ? Насколько они могут быть вредными для здоровья? Как часто вы читаете, что входит в состав чистящего средства для уборки? Между тем в них нередко встречается один весьма опасный компонент. О нем рассказал токсиколог Михаил Кутушов.