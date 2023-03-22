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Избегайте этого компонента в составе: названы самые токсичные средства для уборки дома

Когда мы выбираем в магазине моющие средства, обычно смотрим на цену и объем, а не на состав. Это в корне неверно. Некоторые из них могут быть очень токсичными и даже вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

22 марта 20232
уборка калории
Источник:
iStockphoto

Три года пандемии отлично научили нас регулярно пользоваться антисептиками и дезинфицировать все, к чему мы прикасаемся, чтобы избежать заражения вирусами и бактериями.

Но задумывались ли вы, какими именно средствами в своем доме обычно убиваете микробов? Насколько они могут быть вредными для здоровья? Как часто вы читаете, что входит в состав чистящего средства для уборки? Между тем в них нередко встречается один весьма опасный компонент. О нем рассказал токсиколог Михаил Кутушов.

Михаил Кутушов
медицина

врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий

Токсичность в быту

— Почти все средства в бутылках на полках магазинов с бытовой химией и средствами для уборки имеют одинаковый состав: гипохлорит натрия менее 5%, анионные и неионогенные ПАВ, мыло, отдушка, — рассказывает врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов.

Так вот этот самый гипохлорит натрия, входящий в состав многих чистящих средств‚ — это активное действующее вещество.

— При его использовании выделяется хлор, — объясняет профессор-токсиколог. — А даже при его низкой концентрации происходит отравление организма.

Возможные симптомы отравления хлором

  • учащенное дыхание,

  • резь в глазах,

  • стеснение в груди,

  • сухой кашель,

  • возможен токсический отек легких,

  • повышение содержания лейкоцитов в крови,

  • депрессивные состояния,

  • судороги.

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Правила безопасности

Многие возразят, что помнят, как мамы и бабушки постоянно намывали туалеты с хлоркой и не страдали ни от каких отравлений и интоксикаций. На самом деле, российских хозяек сложно напугать, признает врач.

Профессор просит усердных и бесстрашных поборниц порядка и дезинфекции хотя бы соблюдать правила безопасности, если они продолжают пользоваться моющими средствами, содержащими гипохлорит натрия:

  • открывайте дверь и желательно форточки, когда используете такие чистящие средства,

  • не позволяйте находиться рядом маленьким детям и животным,

  • работайте в маске и перчатках, поберегите свои руки,

  • ни в коем случае не смешивайте хлорсодержащие средства с другими, которые вы также используете для уборки помещений,

  • не применяйте такие чистящие средства в сочетании с меламиновой губкой. В итоге может получиться адская химическая смесь,

  • используйте только холодную воду,

  • категорически нельзя применять хлорсодержащие средства аллергикам и астматикам.

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Ранее «Доктор Питер» рассказывал об ошибках идеальных хозяек при уборке ванной комнаты.

Так, многие забывают мыть унитаз снаружи, неправильно хранят зубные щетки и не регулярно меняют ершик и шторку для душа.

Еще одна ошибка — редко стирать полотенца. Врач Юзуп объяснила, как часто нужно это делать.

Автор текста:Анна Майская
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