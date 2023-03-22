Избегайте этого компонента в составе: названы самые токсичные средства для уборки дома

Три года пандемии отлично научили нас регулярно пользоваться антисептиками и дезинфицировать все, к чему мы прикасаемся, чтобы избежать заражения вирусами и бактериями.
Но задумывались ли вы, какими именно средствами в своем доме обычно убиваете микробов? Насколько они могут быть вредными для здоровья? Как часто вы читаете, что входит в состав чистящего средства для уборки? Между тем в них нередко встречается один весьма опасный компонент. О нем рассказал токсиколог Михаил Кутушов.
врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий
Токсичность в быту
— Почти все средства в бутылках на полках магазинов с бытовой химией и средствами для уборки имеют одинаковый состав: гипохлорит натрия менее 5%, анионные и неионогенные ПАВ, мыло, отдушка, —
Так вот этот самый гипохлорит натрия, входящий в состав многих чистящих средств‚ — это активное действующее вещество.
— При его использовании выделяется хлор, — объясняет профессор-токсиколог. — А даже при его низкой концентрации происходит отравление организма.
Возможные симптомы отравления хлором
учащенное дыхание,
резь в глазах,
стеснение в груди,
сухой кашель,
возможен токсический отек легких,
повышение содержания лейкоцитов в крови,
депрессивные состояния,
судороги.
Правила безопасности
Многие возразят, что помнят, как мамы и бабушки постоянно намывали туалеты с хлоркой и не страдали ни от каких отравлений и интоксикаций. На самом деле, российских хозяек сложно напугать, признает врач.
Профессор просит усердных и бесстрашных поборниц порядка и дезинфекции хотя бы соблюдать правила безопасности, если они продолжают пользоваться моющими средствами, содержащими гипохлорит натрия:
открывайте дверь и желательно форточки, когда используете такие чистящие средства,
не позволяйте находиться рядом маленьким детям и животным,
работайте в маске и перчатках, поберегите свои руки,
ни в коем случае не смешивайте хлорсодержащие средства с другими, которые вы также используете для уборки помещений,
не применяйте такие чистящие средства в сочетании с меламиновой губкой. В итоге может получиться адская химическая смесь,
используйте только холодную воду,
категорически нельзя применять хлорсодержащие средства аллергикам и астматикам.
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