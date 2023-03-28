Работает особым образом: какие процессы происходят в мозге счастливого человека

Счастье — это субъективное ощущение, его очень трудно измерить и описать. Но ученые разделяют ощущение счастья на два вполне объективных компонента — эмоциональную составляющую с сочетанием отрицательных и положительных эмоций, а также когнитивный фактор — работу сознания.

Если говорить о счастливой жизни, она складывается из позитивных эмоций и осмысленного отношения к происходящему в окружающем мире и внутри себя. Но что же происходит в мозге счастливых людей? На этот вопрос «Доктору Питеру» ответила врач-невролог Елена Чернова.