Нежелание завтракать, тяга к сладкому и еще 8 признаков, что с вашим организмом что-то не так

Утренние отеки под глазами. Если они вас беспокоят ежедневно, то это уже точно не считается нормой. Некоторые уверены, что для устранения этой проблемы надо просто пить меньше жидкости, но это совсем не так.

Неприятный запах изо рта после сна. Конечно, утром нам хочется почистить зубы, чтобы освежить дыхание, — это нормально. Но вот если запах вас сильно беспокоит, а на языке появляется густой белый налет, значит, пора к врачу.

Бодрость появляется только после 2-3 чашек кофе. Если у вас была бессонная ночь, то здесь все в порядке. Но если вы спокойно спите по 7-8 часов и все равно чувствуете себя разбитым, значит, организм больше не может восстанавливаться во сне.

Нежелание завтракать. Такой симптом сигналит о неправильном рационе — в будущем это может создать вам много неприятных проблем.

Вздутие живота после квашеной капусты, сырых овощей, орехов. Верный признак того, что в вашем ЖКТ давно беспорядок, из-за которого эти полезные продукты доставляют лишь дискомфорт.

Ощущение тяжести в животе после приема пищи. Если речь не о большом застолье, это повод задуматься о здоровье.

Вы не представляете свою жизнь без сладкого. Либо вы недостаточно осведомлены о том, какие это может иметь последствия, либо не знаете, как выстраивать свой рацион, чтобы не зависеть от вкусных, но вредных продуктов. В любом случае, это предупреждает о проблемах со здоровьем.

ПМС и болезненные менструации. Многие женщины считают, что в «эти дни» корчиться от боли и мучиться от обильных кровотечений — это норма. На самом деле это совсем не так — вам точно пора к гинекологу.

Отеки и тяжесть в ногах к вечеру. Еще один симптом, на которые мы привыкли закрывать глаза. Ноги ноют, болят, есть ощущение, что к икрам привязали тяжеленные камни? Обязательно запишитесь к флебологу.